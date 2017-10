Im letzten Auswärtsspiel der Saison ging es für den Tabellenführer aus Weiden zu den Royals aus Regensburg. Im Gegensatz zum knappen Hinspiel waren die Vikings diesmal drückend überlegen und gewannen klar mit 36:0.

Von der ersten Sekunde an machten die Vikings klar, wie der Sieger zu heißen hat. Bereits beim ersten Spielzug der Hausherren eroberte Line-Backer Eric Coty den Ball für die Vikings. Aus der guten Feldposition heraus gelang den Max-Reger-Städtern der erste Touchdown über Runningback Darius Evans, der auch noch die beiden Extrapunkte besorgte. Evans war es auch, der mit einem weiteren Touchdown im ersten Quarter die Führung auf 14:0 ausbaute.Regensburg konnte zwar mit seinem guten Passspiel immer wieder Raum gewinnen, doch die Defense der Vikings stand in den entscheidenden Momenten gut und stoppte die Hausherren frühzeitig. Vor der Halbzeit erlief Quarterback Dee Stephens den nächsten Touchdown. Thomas Scheck punktete zum 22:0. Nach der Pause hatten die Royals nichts mehr entgegenzusetzen. Weiden spielte konzentriert und machte weiter Druck. So war es im dritten Quarter erneut Evans, der seinen Weg in die Endzone mit dem 28:0 krönte. Kurz vor Ende der Partie erhöhte er auf 36:0. Weiden bleibt somit auf Meisterschaftskurs und führt das Feld weiter vor den Nürnberg Hawks an. Am Sonntag, 15 Uhr, erwarten die Vikings auf dem DJK-Gelände Schlusslicht Mittelstreu Tigers.