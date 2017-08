Nürnberg/Weiden. Die Nürnberg Hawks waren in der Aufbauliga bis Sonntag ungeschlagen, doch dann kamen die Weiden Vikings. Die Oberpfälzer entführten mit 16:9 die Punkte aus dem Frankenland.

Couragierte Verteidigung

Pass auf Anthony Carter

Die Hawks entpuppten sich wie erwartet als starker Gegner und konnten die Weidener auch schon im ersten Drive früh stoppen. Doch auch die Defense der Oberpfälzer zeigte sich gewohnt souverän und ließ nicht viel Raumgewinn zu. Beide Mannschaften boten den Zuschauern ein hervorragendes und über alle Maßen spannendes Spiel, in welchem diese sich bis in das zweite Viertel gedulden mussten, ehe die Vikings nach einem Lauf den ersten Touchdown erzielen konnten. Auch die anschließende Two-Point-Conversion war erfolgreich, so dass man mit einer 8:0 Führung in die Pause ging.Nach der Halbzeitpause blieb das Spiel auf hohem Niveau. Lediglich Punkte gab es weiterhin nicht zu bejubeln, ehe im letzten Quarter die Weidener Defense ihre gute Leistung mit großen Raumstrafen selbst zunichte machte und die Hawks-Offense nah an die eigene Endzone brachte. Diese Chance ließen diese sich trotz der couragierten Verteidigung der Wikinger nicht nehmen, und schlossen den Drive zum Touchdown ab. Eine Two-Point-Conversion konnte aber erfolgreich vereitelt werden. So stand es 8:6 für Weiden. Die Vikings waren nun im Ballbesitz und wollten nochmal punkten, aber die Hawks erzwangen einen Turnover in der Hälfte der Weidener und gingen unter großem Jubel der eigenen Anhänger durch ein Field Goal mit 9:8 in Führung.Die Defense der Heimmannschaft schien danach die Vikings von ihrer Endzone fernhalten zu können, als die Oberpfälzer durch einen Trickspielzug tatsächlich noch das Ei in die Endzone der Franken transportieren konnten. Der Runningback Ryan Hogue täuschte einen Lauf an und passte im letzten Moment auf Anthony Carter, welcher kurz vor Schluss den Pass für einen Raumgewinn von etwa 60 Metern in die Endzone tragen konnte. Mit 16:9 gewannen die Weidener schließlich die Partie.Mit diesem Sieg setzte man nun ein deutliches Ausrufezeichen an die Amberg Bulldogs, die die Vikings nach der sechswöchigen Sommerpause am 17. September in Weiden zum Rückrundenauftakt begrüßen.