Es ist keine fünf Jahre her, da hielten sich die Deutschen für die Größten. Die Bayern und Dortmund hatten im Wembley Europas Krone unter sich ausgespielt. Schalke stand Monate zuvor im Achtelfinale der Champions-League. Die Gruppenphase der Europa-League hatten drei deutsche Klubs überstanden. Von der besten Liga Europas war die Rede.

Die jetzige Halbjahres-Bilanz der Deutschen in Europa ist nicht schlecht - sie ist beschämend, einfach blamabel. Sie kann selbst der FC Bayern mit seinem souveränen Durchmarsch nicht schönen.Unverständlich ist vor allem das Auftreten in der Europa-League. Da mühen sich die Klubs Monate in der Liga wie verrückt, um einen internationalen Starplatz zu erreichen. Und dann geht's gegen Ludogorez Rasgrad (ein Städtchen im bulgarischen Hinterland) oder auch gegen Östersund (dort, wo vergangene Woche der Biathlon-Weltcup Station machte) - und es geht nichts. Teilweise schicken die Trainer der Bundesligisten nur B-Garnituren aufs Feld. Die missratenen Auftritte werden in den Klubs aber anscheinend nicht groß aufgearbeitet. Auch die Fans lassen das alles relativ gefühllos über sich ergehen. Dann ist ja auch völlig egal, wenn die Deutschen bald internationale Startplätze verlieren sollten ...