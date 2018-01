Waldowskys Wutrede, Trainerwechsel und Rücktrittsankündigung des ersten und zweiten Vorsitzenden - bei den Blue Devils überschlagen sich momentan die Ereignisse.

Die Ablösung von Milan Mazanec war nach einem enttäuschenden Saisonverlauf - trotz des Erreichens der Meisterrunde - irgendwie logisch. Der Tscheche hat es nicht geschafft, seine Spieler zu 100 Prozent Einsatz zu treiben. Das zu ändern, ist eine der Hauptaufgaben des Kanadiers Ken Latta. Denn auf bedingungslosen Kampfgeist hat das zahlende Weidener Publikum einen Anspruch.Schwer wiegt natürlich der Rückzug von Thomas Siller und Tobias Hacker bei der Jahreshauptversammlung im Sommer. Es ist aber auch eine Chance, dass künftig die Last nicht mehr alleine bei den beiden Ehrenamtlichen liegt. Die beiden Vorsitzenden haben in den vergangenen Jahren die Bilanzen aus der Privatschatulle - durch Darlehen - ausgeglichen.Fest steht: Der Eishockey-Standort Weiden muss unbedingt erhalten werden. Auch wenn die Zuschauer weniger geworden sind, ist Eishockey nach wie vor die unumstrittene Nummer 1 - nicht nur in Weiden, sondern in der gesamten nördlichen Oberpfalz. Jetzt sind alle Eishockey-Liebhaber aus der Region gefordert, mit der Gründung einer Spielbetriebs-GmbH die Weichen für die Zukunft zu stellen, die Last auf mehrere Schultern zu verteilen und das Oberliga-Eishockey zu retten. Es wäre doch gelacht, wenn nicht einige ihr Herz für Eishockey entdecken würden. Und auch ihr Fans seid gefordert, ihr dürft den 1. EV Weiden nicht im Stich lassen.