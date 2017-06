Der an Pfingsten traditionelle Artesia-Cup beim TC Postkeller wartete auch in diesem Jahr mit einem hochkarätigen Teilnehmerfeld auf. Das Turnier wurde in den Kategorien Jugend und Nachwuchs U21 durchgeführt. Für den reibungslosen Ablauf war wie gewohnt das etablierte Team mit Sebastian Steindl als Turnierleiter und Tobias Langhoff als Oberschiedsrichter verantwortlich.

Bei der Herren-Nachwuchskonkurrenz waren fünf Spieler der deutschen Rangliste in einem 16er-Feld am Start. Topgesetzt war Johannes Fleischmann (DRC Ingolstadt), die aktuelle Nummer 154 der Herren in Deutschland. Fleischmann gewann nach einem Freilos die zweite Runde klar gegen Daniel Dusold von TG Neunkirchen mit 6:1, 6:0 und das Halbfinale gegen Jeremy Schiffris mit 6:1, 6:2, der den an vier gesetzten Lion Knott (SpVgg Hainsacker) bezwang. In der unteren Hälfte war Patrick Schmitt (Nummer 285 der DTB-Rangliste) vom TC Bamberg an Position zwei gesetzt. Er marschierte auch ohne Satzverlust ins Endspiel, er besiegte Frederic Krusemark vom TC Luitpoldpark München und Nikolas Turtl vom TC TP Herrsching klar. Nach einer längeren Regenpause konnte Fleischmann den Turniersieg mit 7:5, 6:3 für sich verbuchen.Bei der männlichen Jugend U14 wurde in zwei Gruppen gespielt. Die Gruppenersten und -zweiten zogen ins Halbfinale ein. Joshua Forster vom TC Weiß-Blau Landshut gewann gegen Calvin Söldner (TC Rot-Blau Regensburg) klar, Laurenz Grabian vom FC Altdorf dagegen musste gegen den stark spielenden Tristan Neumann (TC Schanzl Amberg) über den Matchtiebreak gehen. Im Endspiel musste Grabian dem langen Kampf im Halbfinale Tribut zollen. Grabian beim Stand von 6:3, 0:5 auf und überließ Forster den Sieg.In der Altersklasse U 12 wurde der Sieger in einer Fünfergruppe ermittelt. Ohne Satzverlust gewann der elfjährige Robin Reichrath (TC Herzogenaurach) vor Aaron Wüstner (1. FC Nürnberg und Max Ebenburger (TC Fichtelgebirge). In der Kategorie U10 stellte die TG Neunkirchen alle Teilnehmer. Das Turnier gewann Simon Döllinger im Matchtiebreak gegen Marcel Zwetzig. Die Plätze drei und vier belegten die Geschwister Andreas und Patrick Nicolai.Auch in der Altersklasse U14 weiblich gab es ein starkes Feld. In zwei Gruppen wurden die Halbfinalisten ermittelt. Lena Scharnagl und Lilian Ocks, beide TC am Postkeller, konnten im Halbfinale nicht ihren Heimvorteil nutzen und mussten sich Zoe Ruppert (TC Schanzl Amberg) beziehungsweise Selina Graßhoff (TV Fürth 1860) geschlagen geben. Ruppert ließ im Finale Graßhoff keine Chance und siegte mit 6:3, 6:1.Auch die Altersklasse U12 wurde in Gruppen ausgetragen. Victoria Reis vom TC am Postkeller holte den Gruppensieg. Im hart umkämpften Halbfinale bezwang sie Sophia Riediger vom TC Mitterteich. Die hochklassige Spielerin Dasya Prihantoro vom TC Rot-Blau Regensburg gewann im anderen Halbfinale gegen ihre Vereinskollegin Vivien Schwinder. Im Endspiel gewann Prihantoro klar in zwei Sätzen gegen Reis.Mit kurzen Sätzen bis vier wurde in der Altersklasse U10 gespielt. Es gewann Zora König vom SV Zehlendorf Wespen 1911 vor Gabriella Shmaev vom TC am Postkeller und Lilien Combe vom TC Waldershof.