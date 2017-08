Der ASV Neustadt/WN überrascht bislang in der Kreisklasse Ost. Kann der Neuling seinen Höhenflug auch beim SV Waldau fortsetzen?

In der Kreisklasse Ost steht am Wochenende ein abgespecktes Programm an, da bereits am Freitag zwei Spiele absolviert wurden (siehe Berichte oben). Egal wie das Freitagspiel zwischen der DJK Neustadt/WN und dem TuS Schnaittenbach ausgegangen ist, einen neuen Spitzenreiter wird es nicht geben. Die drei Verfolger ab Platz drei mit neun Punkten sind auswärts, wobei der zu Hause unter die Räder gekommene TSV Pleystein bei der SG Ehenfeld/Hirschau II die vermeintlich leichtere Aufgabe hat. Aufwachen muss der FC Luhe-Markt. Das spielerisch gut bestückte Team ziert wider Erwarten mit nur einem Punkt lediglich das Tabellenende.SpVgg Vohenstrauß II Sa. 16.00 TSV FlossenbürgErleichterung beim Gastgeber nach dem ersten Saisonsieg, bei dem das Team in einem engen Match kämpferisch überzeugte. Trainer Markus Grosser freut sich, dass Nachwuchsspieler Luca Kraus mit seinem ersten Tor das Spiel entschied. Zusätzliche Motivation sollte für seine Mannen sein, dass sie gegen ihren Ex-Trainer spielen. Die "Erste" spielt Sonntag und bei der haben sich einige Spieler zurückgemeldet, so dass sich die zuletzt angespannte Personalsituation verbessert.Beim TSV hatte man sich das Heimspiel gegen Mitaufsteiger ASV Neustadt wohl anders vorgestellt. Nun heißt es, Mund abputzen. Für Trainer Mario Neuber ist das Spiel mit Sicherheit nicht alltäglich, da er an seine ehemalige Wirkungsstätte zurückkehrt. Steffen Frischholz, Matthias Grundler sind noch im Urlaub. Stefan Meier ist wieder dabei. Zudem hat man noch einige Verletzte, deren Einsatz ungewiss ist. Ein Punkt wäre für das Neuber-Team eine gute Ausbeute.Ehenfeld/Hirschau II So. 13.15 TSV PleysteinIm Sportpark in Hirschau empfängt die Spielgemeinschaft den TSV, den Trainer Martin Winkler als Favorit für dieses Spiel sieht. Dabei ist der Gast kein unbeschriebenes Blatt, weil man sich im Vorjahr in der Relegation gegenüberstand und erst im Elfmeterschießen den Kürzeren zog. Ein Punkt aus vier Spielen ist für Winkler nicht das Optimum.Beim Gast gibt sich Trainer Hans-Jürgen Mühling nach dem 1:5-Debakel vom Vorsonntag gelassen. Der TSV agierte über eine Stunde mit nur zehn Mann gut, die "Ostler" aber aus sechs Chancen fünf Tore machten. "Schwamm drüber, das ist kein Beinbruch", sagt Mühling. Jetzt müsse die Truppe zeigen, dass sie damit umgehen kann. "Ein Schuss vor den Bug kann oft heilsam sein." Sitauer und Zehent fehlen, Klotz und Schneider sind wieder dabei.SV Störnstein So. 15.00 SV Altenstadt/Voh."Die erste Hälfte war schwach, aber aufgrund der zweiten Hälfte in Waldau hat mein Team gezeigt, was möglich ist, wenn sie diesen Elan 90 Minuten an den Tag legt", analysiert Störnsteins Trainer Tobias Schiener. Seinem Team fehlt noch der erste Dreier und der muss am Sonntag her. Mit Voxbrunner und Hilburger stehen dem Coach zwei wichtige Spieler wieder zur Verfügung.Nach vier Heimspielern fährt der Gast erstmals in die Fremde. Dabei ist für Trainer Markus Karl der Gastgeber ein rotes Tuch, denn in seinen vier Jahren als Trainer mit Eslarn und Altenstadt setzte es ausschließlich Niederlagen. "Der einzige Vorteil ist, dass wir mit neun Punkten nichts zu verlieren haben und befreiter auftreten können als die Gastgeber", stellt Karl fest. Sollte da ein Punkt herausspringen, würde Karl den wie einen Sieg bewerten. Sax wird beruflich fehlen und hinter Reichl steht ein Fragezeichen.SV Waldau So. 15.00 ASV Neustadt/WNMit dem Match gegen Störnstein war SV-Trainer Daniel Wolfrath zumindest in Hälfte eins zufrieden. Nun gilt es gegen einen schwer einzuschätzenden Gegner nachzulegen. Die Langzeitverletzten fehlen weiter, aber die Urlauber sind wieder da. Das ist für Wolfrath positiv bei der dünnen Personaldecke. "Wir wollen alles daran setzen, die drei Punkte in Waldau zu behalten. Können wir die Leistung abrufen, zu der wir in der Lage sind, steht dem nichts im Weg", sagt Co-Trainer Norbert Bauer.Der ASV hat das vierte Auswärtsspiel in Folge und dabei schon zwei Mal auf fremdem Geläuf gewonnen. Mit dem Selbstvertrauen sowie der guten Leistung mit einem überzeugenden Sieg in Flossenbürg im Rücken will die Elf von Trainer Krsysztof Pianka auch aus Waldau nicht mit leeren Händen nach Hause fahren.FC Luhe-Markt So. 15.00 FSV WaldthurnBeim FC läuten zwar noch nicht die Alarmglocken angesichts des einen Punktes und den letzten Tabellenplatzes, "aber es ist jedem klar, dass dieses Heimspiel nach den drei Auswärtsspielen gewonnen werden muss", stellt Vorsitzender Andreas Hammer fest. Beim Liga-Favoriten Schnaittenbach begann es mit dem 1:0 ganz gut, dann ging der FC aber unter. Wagner, Lehner und Hofstetter fehlen weiter, hinter Patrick Fero und Daniel Ries steht ein Fragezeichen.Nicht überbewerten will FSV-Trainer Markus Dagner den Sieg vom Vorsonntag. "Da wurden die ersten drei Chancen in Tore umgemünzt, dann war das Spiel nach 25 Minuten gelaufen." Luhe spiele bisher unter den Erwartungen und "ein angeschlagener Gegner ist am gefährlichsten", stellt Dagner fest. "Irgendwie liegen uns die Luher nicht", blickt Dagner zurück. Aufgrund der angespannten Personalsituation wäre er mit einem Unentschieden zufrieden.