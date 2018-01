Erstes Testspiel für die SpVgg SV Weiden im neuen Jahr: Nachdem sich die Max-Reger-Städter in der vergangenen Winterpause zumeist im niederbayerischen Gebiet bewegt haben, führt die Reise des Bayernligisten heuer vermehrt in das Nachbarland Tschechien. So geht es am Samstag um 14.15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Marienbad gegen ein völlig unbeschriebenes Blatt. Der SK Hostivar Prag ist laut Co-Trainer Martin Schuster, der die Testspiele in seinem Heimatland organisierte, von der Spielstärke mit der deutschen Landesliga zu vergleichen. "Es ist natürlich wichtig, dass wir zum Spielen kommen. Wir haben in Weiden, gerade jetzt nach diesem Wintereinbruch, nicht die Bedingungen wie wir uns das vorstellen. Wir wollen in den Rhythmus kommen und Abläufe verinnerlichen. Da ist es egal, wer oder wie stark der Gegner ist", freut sich Trainer Stefan Fink auf die Wettkampfpremiere.

Auch die erste Trainingswoche beurteilt Fink positiv: "Im Moment steht natürlich die Ausdauer im Mittelpunkt. Die Jungs ziehen in den vier Einheiten pro Woche gut mit. Unser Hauptziel für die Rückrunde muss sein, die Anzahl der Gegentore zu senken." Ziemlich genau sechs Wochen bis zum ersten Punktspiel am 3. März bei der SpVgg Ansbach bleiben den Schwarz-Blauen noch Zeit, um für den Kampf um den Klassenerhalt in Form zu kommen. Nach den Ausfällen von Benjamin Werner nach einer Meniskus-OP - er wird wohl die gesamte Vorbereitung ausfallen - und dem Saison-Aus von Stefan Graf (Knorpelschaden im Knie) wird sich auf dem personellen Sektor noch etwas bewegen. Deswegen steht Sportlicher Leiter Florian Schrepel nur zwei Wochen nach seiner Vorstellung schon im Mittelpunkt: "Wir versuchen noch Verstärkungen zu verpflichten, was aber im Winter sehr schwer ist. Der Fokus von uns liegt im Moment auf dem tschechischen Markt." Deswegen befinden sich aktuell zwei bis drei potenzielle Neuzugänge aus dem Nachbarland im Training und sollen heute im schwarz-blauen Trikot auflaufen. Auch Fink würde eine Erweiterung des Aufgebotes begrüßen: "Der Verein weiß, dass wir etwas machen müssen."