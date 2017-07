(psdr) Geschafft: Die Alpenradler des Augustinus-Gymnasiums haben ihre Alpentour (wir berichteten) beendet. Nach Startschwierigkeiten mit Gewitter am ersten Tag setzten sie den Rest der Tour in der Sonne fort. Tolle Ausblicke und Fahrten durch idyllische Landschaften waren an der Tagesordnung. Am vierten Tag legten sie eine Pause in Meran ein. Beim Schlendern durch die Stadt und im Freibad konnten sie sich kurz von den Stapazen erholen.

Eine besondere Herausforderung stellte die folgende Etappe übers Gampenjoch von Meran nach Cles dar. Nach vielen Höhenmetern ging es dann auch mal ganz schön runter. Die ersten Bremsbeläge machten schlapp und mussten gewechselt werden. Die sechste und letzte Etappe führte nach Riva. Strahlender Sonnenschein und steiles Gelände machten die Tour hart und anstrengend. Auf den letzten Kilometern ließen sie die Räder dann allerdings mit einem Lächeln im Gesicht einfach rollen."Es ist ein richtig gutes Gefühl, wenn man dann endlich angekommen ist. Da ist man fast etwas stolz drauf", sagt Julia Popp, eine der jungen Radler. Bevor es wieder zurückging, verbrachte die Gruppe einen entspannten Tag am Gardasee. Tretbootfahren und Sonnen waren angesagt. In der Heimat freuten sich die Schüler trotz der vielen Eindrücke auch wieder auf ihr Zuhause. "Die Gruppe ist in der Woche richtig zusammengewachsen", meint Popp.Einen Nachtrag zur ersten Etappe (wir berichteten) steuert Lehrer Marcus Pausch bei. Die Fahrt bis nach Garmisch hätten Eltern mit ihren Autos geleistet. Natürlich seien die Radler bei ihrer Tour mit hervorragendem Kartenmaterial und Navigation ausgestattet gewesen. Die Route hätten sie freiwillig geändert, aufgrund der Streckensperrung eines Teilabschnitts.