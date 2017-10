Kurz vor dem Ende der Trailsaison startete Hermann Böhm vom TB Weiden beim Arberland Ultratrail. 60 Kilometer und 2500 Höhenmeter waren zu bewältigen. Böhm schaffte die Strapaze in 10 Stunden und 25 Minuten als Sieger der Altersklasse M65 auf dem 177. Gesamtplatz.

Der schwierige Trail wurde in Bodenmais gestartet. 226 Läuferinnen und Läufer hatten gemeldet, nur 177 kamen ins Ziel. Fast hätte auch Böhm aufgeben müssen. Wegen eines Wespennests am Boden. Er erhielt rund zehn Wespenstiche in beide Waden. Die Wasserstelle in Kronberg verschaffte ihm Kühlung.Die Strecke führte vom Marktplatz in Bodenmais auf den Bodenmaiser Hausberg, den Silberberg. Dann ging es über Kronberg, Harlachberg, Sternknöckl und Hochfall, einer der schönsten Wasserfälle der Gegend, zum Goldsteig. Es folgten Kleiner Arber und als Krönung der Strecke der Große Arber bei Kilometer 37. Viele Felsen mussten beim Anstieg und Abstieg überwunden werden. Kaum jemand dürfte den Blick auf den Großen Arbersee genossen haben, denn es wartete am Ende noch der Anstieg zum Mittagsplatzl. Über die bekannten Rießlochfälle ging es wieder zurück zum Ziel in Bodenmais.Sieger wurde Lukas Nägele vom PTSV Jahn-Freiberg mit rund 30 Minuten Vorsprung vor Christian Schlagbauer vom ESV Ingolstadt.