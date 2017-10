Erster Auswärtssieg für die Volleyballerinnen der SG Weiden/Vohenstrauß. Nur im zweiten Satz gegen Memmelsdorfer wackeln die Deka-Schützlinge kurz.

Memmelsdorf/Weiden. Die Volleyballerin der SG Weiden/Vohenstrauß fuhren ihren ersten Auswärtssieg der Saison in Memmelsdorf ein. Motiviert, die nächsten 3 Punkte zu holen, fuhr die Mannschaft um Trainer Waldemar Deka nach Memmelsdorf. Diesmal mit im Gepäck waren auch die Jugendspielerinnen, die bei ihrem ersten Spiel in der neuen Mannschaft ihr Können unter Beweis stellen wollten, was ihnen in einer geschlossenen Mannschaftsleistung beim 3:1-Sieg (25:10, 23:25, 25:18, 25:16) auch gelang.Durch eine Aufschlagsserie von Sophie Breinbauer gelang der SG bereits im ersten Satz eine 17:5-Führung, die durch starke Angriffe der Außenangreiferinnen Hannah Soderer und Lotta Weiß souverän ausgebaut wurde und zum Satzgewinn von 25:10 führte. Im zweiten Satz wendete sich das Blatt. Die Memmelsdorfer Damen zeigten extrem harte Aufschläge und eine unkonzentrierte Annahme und Abwehr der SG ermöglichten ihnen den knappen Satzgewinn.Die Spielerinnen der SG Weiden/Vohenstrauß ließen sich aber nicht unterkriegen. Besonders in Annahme und Abwehr überzeugte nun die Libera Corinna Dengl. Dadurch hatte die Zuspielerin Ellen Heimburger mehr Möglichkeiten, die Angriffsspielerinnen variabel einzusetzen. Neben den Angreiferinnen zeichneten sich nun auch Denitsa Peeva und Lea Wagner auf ihren Mittelpositionen aus und setzten sich immer häufiger gegen den gegnerischen Block durch. Der 3. Satz ging ungefährdet mit 25:18 an die Gäste.Das gleiche Bild im vierten Satz. Die Memmelsdorfer Frauen hatten keine spielerischen Mittel mehr entgegenzusetzen. Mit dem einen oder anderen Spielerwechsel fing Trainer Deka die wenigen Schwächephasen seiner Mannschaft auf.Für die SG spielten: Bauer, Breinbauer, Dengl, Grünbauer, Heimburger, Peeva, Rathgeber, Slama, Soderer, Wagner, Weiß.