113 Schützen kämpfen um die Stadtmeisterschaft, 72 um den Sparkassenpokal. Wer dabei erfolgreich ist, zeigt die Siegerehrung im Schützenhaus.

Gauschützenmeister Wolfgang Weiß freute sich, dass so viele Teilnehmer zur Siegerehrung am Freitag ins Schützenhaus der königlich privilegierten Feuerschützengesellschaft (FSG) 1507 gekommen sind. Und er dankte der FSG mit zweitem Schützenmeister Ronald Hetzner für die Ausrichtung.An der Stadtmeisterschaft beteiligten sich 113 Schützen, die nach Ringen ausgeschossen wurden in Einzel- und Mannschaftswertungen. Pokale und Urkunden erhielten in folgenden Wertungen: Luftgewehr (LG) Schützenklasse: 1. Alexander Thiel 356 Ringe, 2. Roland Thiel 346, 3. Stefan Poß 341; LG Senioren: Richard Gallitzendörfer 332; LG Altersklasse: 1. Klaus Ludwig 368, 2. Christine Poß 341, 3. Anja Nickl 338; LG Damen: 1. Constanze Hummel 385, 2. Birgit Eckstein 380 (97), 3. Ramona Ludwig 380 (96); LG Schüler: Denis Weidner 183, 2. Carolina Wiederer 178, 3. Ramona Lukas 168; LG Jugend: 1. Andre Bäumler 349, 2. Alexander Nickl 311, 3. Susann Grochowina 308; LG Junioren: 1. Martin Lukas 386, 2. Simon Lukas 374, 3. Lena Plommer 364, Mannschaft Adler Mitterhöll 1092, 2. Alpenrose Weiden 922; LG Gesamt: Martin Lukas 386, Constanze Hummel 385, Birgit Eckstein 380 (97); LG Auflage: 1. Erwin Knöbl 296, 2. Irmgard Knöbl 296, 3. Günter Treffert 294; Mannschaft: 1. FSG Weiden 886, 2. Freiheit Neunkirchen 842, 3. Hubertus Ullersricht 814.Luftpistole (LP) Schützenklasse: 1. Reinhard Albrecht 347 (90), 2. Rudolf Forster 347 (88), 3. Michael Wunder 346, 1. Mannschaft Hubertus Ullersricht 962; LP Auflage: 1. Matthias Reuß 288, 2. Klaus Leipold 284, 3. Rudi Schletz 279, Mannschaft 1. Hubertus Weiden 839, 2. Hubertus Ullersricht 802, 3. FSG Weiden 798; LP Damen: 1. Susanne Wiesent 284; LP Altersklasse: 1. Thomas Bauer 359, 2. Sascha Treml 356, 3. Jochen Lenkeit 341, Mannschaft 1. Hubertus Weiden 1042; LP Senioren: Karl Tusch 339, 2. Walter Kellner 329, Robert Raps 305; LP Gesamt: 1. Thomas Bauer 359, 2. Sascha Treml 356, 3. Reinhard Albrecht 347; LP/LG Auflage Kombi: 1. Irmgard Knöbl.Kleinkaliber (KK) 50 Meter: 1. Wolfgang Treml 289, 2. Erwin Knöbl 287, 3. Günter Treffert 286, Mannschaft 1. FSG Weiden I 855, 2. Hubertus Weiden 828, 3. FSG Weiden II 800; SPKK: 1. Thomas Bauer 276 (137), 2. Thomas Birner 276 (136), 3. Sascha Treml 269; Schützenklasse Mannschaft: FSG Weiden 724, 2. SG Alpenrose 563; AK Senioren: Mannschaft 1. Hubertus Weiden 821, 2. Adler Mitterhöll 703.Bei den FSG-Ehrenpreisen galt die Teilerwertung. LG: 1. Denis Weidner 54,2-Teiler, 2. Birgit Eckstein 54,8, 3. Constanze Hummel 65,7; LGA: 1. Helga Uschold 78,7, 2. Hans Hiermaier 148,1, 3. Albert Riedl 161,4; LP: 1. Rudolf Forster 272,4, 2. Wolfgang Henrichen 472,1, 3. Sascha Treml 535,8; LP Auflage: 1. Klaus Leipold 18,8, 2. Matthias Reuß 466,2, 3. Fritz Putzer 532,7; KK 50 Meter: 1. Irmgard Knöbl, 2. Johannes Breyer, 3. Josef Wirth; SPKK: 1. Rainer Birke 1367, 2. Sascha Treml 1777, 3. Rolf Lotzmann 2074.Die Siegerehrung des Sparkassenpokals , auf den 72 Schützen aus 9 Vereinen angelegt hatten, übernahm Sparkassen-Vorstandsmitglied Martina Birner. Die Sieger sind Denis Weidner SG Freiheit Neunkirchen 187 Ringe; Damen: Costanze Hummel, FSG Weiden, 380 Ringe; Herren: Martin Lukas, Adler Mitterhöll, 380 Ringe; Auflage: Erwin Knöbl, FSG Weiden, 296 Ringe; Mannschaftswertung: 1. SG Adler Mitterhöll mit 1961 Ringen, 2. SG Hubertus Weiden, 3. SG Freiheit Neunkirchen, 4. FSG Weiden.