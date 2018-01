Sieg in letzter Sekunde: Dank Patrik Bortel dürfen sich die Hamm Baskets über einen hart erkämpften Heimsieg freuen.

"Ich habe kurz die Lücke gesehen und den Wurf genommen. Gott sei Dank war er drin", schilderte Weidens Guard nach seinem Dreipunktewurf den siegbringenden Treffer zum 67:66-Erfolg über den TB Erlangen. In einem packenden Duell zweier Mannschaften auf Augenhöhe.lagen die Hamm Baskets 16,6 Sekunden vor Schluss mit zwei Punkten zurück, bekamen aber nach einer Auszeit noch einmal den Ball in der gegnerischen Hälfte. Der tschechische Pointguard drückte ab und traf. "Dabei hätte eigentlich Daniel den Ball kriegen sollen", erklärte Bortel. Kapitän Daniel Waldhauser, mit 23 Punkten bester Punktesammler, war auserkoren worden zum Wurf, "doch Daniel war gedeckt, dann habe ich halt geworfen".Die Hamm Baskets sicherten sich damit den fünften Sieg in Serie und kletterten in der Tabelle auf Rang fünf. In einer nahezu über die gesamte Spielzeit ausgeglichenen Begegnung "zweier Mannschaften auf Augenhöhe", so Trainer Roman Lang, konnten sich die Gastgeber nur im dritten Viertel einmal mit 14 Punkten absetzen, mussten aber Erlangen über die starken Dorberth (19 Punkte) und Schindler (17) wieder herankommen lassen."Wir haben bis zum Schluss kämpfen müssen", meinte Lang nach dem Spiel, in dem er auf den etatmäßigen Center Radek Jezek aus beruflichen Gründen verzichten musste. "Wir haben deshalb nur eine kurze Rotation spielen können, das hat man am Ende gemerkt". Vor allem Daniel Waldhauser und der unermüdliche Jan Selinger (21 Punkte) hielten die Gastgeber offensiv im Spiel. Waldhauser mit fünf erfolgreichen Dreipunktwürfen kaum zu stoppen von der Erlanger Verteidigung, hätte deshalb auch den letzten Wurf bekommen sollen. "Aber wer trifft, hat recht", meinte der Kapitän lachend zum Siegtreffer von Bortel.Enrico Groz und Christopher Fritsch mit je fünf Zählern, Maxi Panzer mit zwei und Walter Geiger mit drei Punkten halfen tatkräftig mit, den Sieg zu sichern und rundeten den Mannschaftserfolg ab.