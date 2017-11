Die Hamm Baskets wollen in der Erfolgsspur bleiben. In eigener Halle ist der dritte Sieg in Folge fest eingeplant.

Wenn wir unsere Form aus dem Spiel in Bamberg aufrufen, können wir gewinnen. Tony Haas, Trainer der Hamm Baskets

Zwei Siege hintereinander gelangen den Hamm Baskets Weiden zuletzt in der Bayernliga Nord. Nach dem schwachen Start mit drei Niederlagen sind sie auf den siebten Rang vorgerückt. Sieg Nummer drei soll nach dem Willen von Trainer Tony Haas am Samstag folgen, wenn um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle die DJK Eggolsheim gastiert. "Wenn wir unsere Form aus dem Spiel in Bamberg aufrufen, können wir gewinnen", sagt der Trainer der Hamm Baskets, die zuletzt in Bamberg knapp, aber verdient mit 82:80 die Oberhand behielten.Fast schon leicht favorisiert sei man deshalb gegen die DJK Eggolsheim, meint Kapitän Daniel Waldhauser- Der Gegner kommt mit einem Sieg aus fünf Spielen auf Platz neun liegend nach Weiden. "Wir wissen aber, dass wir erneut 40 Minuten konzentriert zu Werke gehen müssen", mahnt Waldhauser, der in Bamberg erkrankt pausieren musste.Ähnlich wie die Hamm Baskets musste auch Eggolsheim vor der Saison einen Umbruch hinnehmen, der ebenfalls zu Startschwierigkeiten führte. Vor allem der Verlust des langjährigen Topcscorers Pätzold traf Eggolsheim in den ersten Partien. Nur gegen den Tabellenvorletzten Heuchelhof Würzburg gelang den Oberfranken ein Sieg, in den weiteren Partien musste man teilweise deutliche Niederlagen hinnehmen."Wir haben zuletzt vor allem defensiv besser agiert. Das müssen wir auch am Samstag gut und aggressiv machen", fordert Trainer Tony Haas eine geschlossene Mannschaftsleistung. Dass offensiv weiterhin die Hauptlast auf den Routiniers Jan Selinger, Radek Jezek und Daniel Waldhauser lastet, störe ihn nicht. "Das ist ein Prozess, die anderen müssen Stück für Stück reinwachsen". Center Franislav Cavar traf gegen Bamberg zuletzt sehr gut und erwies sich mit 17 Zählern als Alternative. "Wir wollen uns den dritten Sieg holen", gibt sich der Routinier selbstbewusst.