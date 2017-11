Eine deutliche Niederlage mussten die Hamm Baskets am Sonntagabend in Bamberg hinnehmen. Ersatzgeschwächt waren die Weidener Bayernliga-Basketballer beim Auswärtsspiel bei der DJK Don Bosco Bamberg nicht wettbewerbsfähig und verloren mit 46:100. Ohne die erkrankten Jan Selinger, Franislav Cavar und Daniel Waldhauser waren sie in der Begegnung beim Tabellenvierten chancenlos.

Nach gutem Start - Weiden führte 7:2 - startete Bamberg einen 27:0-Lauf zum Viertelende und stellte mit einer deutlichen 29:7-Führung nach dem ersten Abschnitt die Weichen für den Sieg. "Wir waren in allen Belangen unterlegen", räumte Trainer Tony Haas nach dem Spiel ein, der aufgrund der Ausfälle seiner Mannschaft keinen Vorwurf machte. "Wir haben alles gegeben, aber so reicht das nicht". Lediglich Patrick Bortel mit 20 Punkten und der unermüdliche Radek Jezek mit 19 Zählern konnten ansatzweise gegenhalten, so dass Bamberg schon zur Halbzeit mit 56:21 führte. Spätestens zum Ende des dritten Viertels beim Stand von 74:37 schaltete der Gastgeber einen Gang zurück."Positiv war die Leistung von Enrico", lobte Haas einen seiner Youngster dennoch. Enrico Groz steuerte fünf Zähler bei und war damit neben Florian Gebert (2 Punkte) einer von insgesamt nur vier Weidener Spielern, die sich in die Scoringliste eintragen konnten."Ich hoffe, dass am nächsten Wochenende gegen Würzburg die kranken Spieler wieder fit sind", blickte Trainer Haas schon mal nach vorne und hakte die Partie schnell ab. Mit nun zwei Siegen aus sieben Spielen liegen die Hamm Baskets im unteren Tabellendrittel und befinden sich im Abstiegskampf.Weiden: Bortel (20 Punkte), Jezek (19), Groz (5), Gebert (2), Schubert, Schwarzmeier, Hasenzade, Geiger, Fritsch.