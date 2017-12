Die Hamm Baskets wollen ihre Siegesserie fortsetzen. Die Basketballer gastieren im letzten Vorrundenspiel bei einem Aufsteiger.

Nahe Abstiegszone

Defensiv gefordert

Drei Siege aus den letzten drei Spielen haben den Hamm Baskets zum Ende der Vorrunde der Basketball-Bayernliga Nord eine ausgeglichene Bilanz von jetzt fünf Siegen bei fünf Niederlagen verschafft. Im letzten Vorrundenspiel am Samstagabend bei Neuling ATS Kulmbach wollen die Weidener Basketballer ihren positiven Trend fortsetzen."Wir haben nun zwar fünf Siege auf dem Konto, sind aber weiterhin nur vier Punkte von den Abstiegsrängen entfernt", warnt Trainer Roman Lang vor der Partie bei den Oberfranken. Die Aufsteiger aus der Bezirksoberliga Oberfranken stehen aktuell zwei Plätze besser in der Tabelle als die Hamm Baskets. Die Mannschaft von Trainer Christof Jungbauer startete gut in die Saison, musste allerdings zuletzt zwei Niederlagen in Erlangen und in Schweinfurt hinnehmen.Bester Werfer der Gastgeber ist dabei mit großem Abstand Centerspieler Niklas Jungbauer, der 25,6 Punkte im Schnitt erzielt. Der 2,01m große Routinier hat allerdings nicht alle Spiele bestritten, so dass "man nie weiß, ob er dabei ist", meint Lang. Jungbauer, früher in Diensten des Zweitligisten Baunach, ist mit seiner "Klasse und Routine für jede Mannschaft eine schwere Aufgabe", weiß Weidens Trainer.Keine leichte Aufgabe also für die Hamm Baskets, die zuletzt vor allem im Spiel gegen den Tabellendritten Schweinfurt zu Hause überzeugen konnten. "An diese Leistung müssen wir anknüpfen", fordert Kapitän Daniel Waldhauser. Der Kapitän, aber auch Radek Jezek und Jan Selinger sind dabei defensiv gefordert, um die körperlich robusten Kulmbacher unter den Körben erfolgreich zu bearbeiten.Mit einem Sieg in Kulmbach könnten die Hamm Baskets an den Oberfranken vorbeiziehen und sich wieder im oberen Tabellendrittel ansiedeln. "Das ist das Ziel", sagt Trainer Roman, der auch in Kulmbach auf den zuletzt erfolgreichen Kader baut.