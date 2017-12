Die Hamm Baskets benötigen in der Basketball-Bayernliga jeden Punkt. Vor allem dann, wenn es gegen einen Konkurrenten im Tabellenkeller geht.

Der Sieg gegen die TG war wichtig. Wertvoll wird er erst, wenn wir auch bei Heuchelhof gewinnen. Roman Lang, Interimscoach der Hamm Baskets

Nach dem Abstiegsduell ist vor dem Abstiegsduell: Unter diesem Motto steht das Spiel der Hamm Baskets am Samstag um 16 Uhr beim Tabellenvorletzten SC Heuchelhof Würzburg. Nach dem Sieg über Schlusslicht TG Würzburg II mit 89:71 nach Verlängerung wollen die Weidener Basketballer nun in Würzburg beim Stadtrivalen nachlegen, um den Abstand zum Tabellenende zu vergrößern."Der Sieg gegen die TG war wichtig. Wertvoll wird er erst, wenn wir auch bei Heuchelhof gewinnen", sagt Interimscoach Roman Lang, der auch gegen Heuchelhof das Team betreuen wird. Zwei Siege konnten die Unterfranken bislang erzielen, Weiden drei. Mit einem Erfolg in Würzburg könnten sich die Hamm Baskets damit weiter Luft nach unten verschaffen.Die Gastgeber stellen eines der jüngsten Teams der Bayernliga Nord. in ihm laufen mit Malcolm Streitberg ( 10,1 Punkte im Schnitt), Jonas Glas (7), Philipp Sutton (7), Lukas Zerner (5,1) und Patrik Michl (4,2) mehrere Nachwuchsspieler des Bundesligisten S.Oliver Basketball auf, die auch in der NBBL (Nachwuchsbundesliga) spielen. Angeführt werden die Talente vom erst 15-jährigen Jugendnationalspieler Julius Böhmer (9 Punkte im Schnitt), der als eines der größten Guardtalente gilt."Wir werden Würzburg auf gar keinen Fall unterschätzen", sagt deshalb Roman Lang. "Da ist viel Talent in der Mannschaft vorhanden".Kapitän Daniel Waldhauser hofft darauf, dass "den Jungen manchmal ein wenig die Physis fehlt". Wichtig werde aber sein, "dass wir das Tempo kontrollieren können".Waldhauser sowie Jan Selinger und Radek Jezek müssen dabei wie zuletzt schon im Spiel gegen TG Würzburg die offensive Hauptlast tragen, da bis auf den zuletzt guten Walter Geiger (11 Punkte gegen Würzburg) von den jungen Spielern einfach noch zu wenig kommt. "Kollektiv gut verteidigen", fordert deshalb Lang, um daraus dann - wenn möglich - einfache eigene Punkte erzielen zu können.