Mit einem runderneuerten Kader gehen die Hamm Baskets in die am Wochenende beginnende Basketballsaison 2017/18. Die Weidener Korbjäger setzen sich in der Bayernliga ehrgeizige Ziele.

Hamm Baskets: Kader Daniel Waldhauser (Kapitän) Forward Radek Jezek Center Jan Selinger Forward Patrik Bortel Guard Michael Ringer Guard Franislav Cavar Center Florian Gebert Center Walter Geiger Guard Robert Geiger Guard Patrick Schwarzmeier Guard Simon Schubert Forward Christopher Fritsch Guard Timo Sixl Forward Max Panzer Forward Enrico Groz Guard Alex Birner Forward

Wir werden alle im Team brauchen, um ganz oben mitspielen zu können. Tony Haas, Trainer der Hamm Baskets

"Wir sind schon selbstbewusst genug zu sagen, dass wir oben mitspielen wollen", meint Abteilungsleiter Roman Lang. Trotz des Abgangs von Vladimir Krysl zum Lokalrivalen DJK Neustadt hält er die Mannschaft um den neuen Kapitän Daniel Waldhauser für stark genug. "Tony hat mit den Jungs im Sommer gut trainiert und eine Einheit geschaffen", so Lang.Der neue Trainer Tony Haas, 48-jähriger US-Amerikaner, muss neben Krysl allerdings auch den Abgang von Sven Andrae und Sergey Hacksteder kompensieren. Beide haben wegen langwieriger Verletzungsprobleme die Karriere beendet. Mit den tschechischen Spielern Patrik Bortel, Jan Selinger und Radek Jezek sowie Guard Walter Geiger gesellen sich jedoch vier Stammspieler aus der letztjährigen Mannschaft zu Waldhauser, der die Mannschaft ebenfalls gut aufgestellt sieht. "Wir haben genügend Erfahrung, um in der Liga bestehen zu können.Wieder in der Bayernligamannschaft spielen zudem Aufbauspieler Michael Ringer und Center Franislav Cavar sowie Christopher Fritsch. Vor allem, dass Ringer wieder mit von der Partie ist, freut Lang. "Mike hat zuletzt für unsere Zweite gespielt und wird uns mit seiner Energie gut tun", sagt Lang. Ringer soll vor allem auf der Guardposition neben Patrick Bortel ein Stützpfeiler der Mannschaft werden.Daneben will Haas vor allem die Weidener Nachwuchsspieler an die Bayernliga heranführen. "Wir müssen wieder dahin kommen, dass wir unsere Spieler so ausbilden, dass sie Bayernliga spielen können", nennt der neue Coach sein Ziel. Mit Max Panzer, Enrico Groz, Alex Birner, Simon Schubert, Robert Geiger und Patrick Schwarzmeier verfügt Haas über mehrere junge Spieler, die Schritt für Schritt herangeführt werden sollen. Florian Gebert, der bislang für die dritte Mannschaft spielte, soll vor allem unter dem Korb für Entlastung von Radek Jezek sorgen."Die Liga ist wie immer stark, so dass wir gleich gut starten sollten", weiß Lang. Während in der Gruppe Mitte mit Amberg, Neumarkt, Cham, Regensburg und Schwandorf gleich fünf Oberpfälzer Mannschaften starten, treffen die Hamm Baskets ausschließlich auf fränkische Teams aus dem Raum Bamberg und Würzburg. Deutlich stärker sei die Nordgruppe deshalb, so Lang. "Wir werden alle im Team brauchen, um ganz oben mitspielen zu können", fordert Haas. "Wenn sich die Jungs weiter so entwickeln wie in der Vorbereitung, klappt das auch".Die Hamm Baskets starten am Samstag, 30. September, in Erlangen, das erste Heimspiel bestreiten die Weidener Basketballer am Samstag, 7. Oktober, um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle.