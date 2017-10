Schon etwas gefordert sehen sich die Hamm Baskets am Samstagabend um 19 Uhr bei ihrer Heimpremiere in der Bayernliga Nord, zu der sie den BBC Eckersdorf empfangen. Nach der deutlichen Auftaktniederlage am ersten Spieltag in Erlangen ist ein Heimsieg fast schon Pflicht, um nicht frühzeitig den Anschluss zu verlieren.

"Druck haben wir nicht", gibt sich Trainer Tony Haas allerdings betont entspannt. "Wir haben in Erlangen an sich nicht schlecht gespielt, waren allerdings phasenweise zu unkonzentriert. Stellen wir das ab, sieht es besser aus." Daniel Waldhauser nimmt vor allem sich und die Leistungsträger in die Pflicht. "Wir wissen schon, dass von uns mehr kommen muss", mahnt der Kapitän.Eckersdorf gewann zum Auftakt souverän zu Hause gegen den Aufsteiger ATS Kulmbach mit 76:44 und bot dabei eine gute Vorstellung. Mit Christoph Seiler, Phillip Glaser und Andre Keller punkteten drei Akteure zweistellig. "Eckersdorf hat eine ausgeglichene Mannschaft, gegen die wir uns schon letztes Jahr schwer getan haben", weiß Waldhauser.Der letztjährige Aufsteiger landete am Ende auf Platz fünf und zählt in dieser Saison zu den ambitionierten Mannschaften, die oben mitspielen wollen. Hinreichend Erfahrung können die Gäste auch aufweisen, treffen die Hamm Baskets doch neben dem ehemaligen Zweitligaspieler Johannes Daubner auch auf den Ex-Neustädter Constantin Ponfick und Ulrich Deinlein, der für Weiden in der 1. Regionalliga auf Korbjagd ging.Trainer Tony Haas hofft, dass er auf den gegen Erlangen fehlenden Center Franislav Cavar zurückgreifen kann, um so die Größenvorteile der Oberfranken unter dem Korb ausgleichen und Topscorer Radek Jezek entlasten zu können. "Wir brauchen insgesamt viel Intensität und das über 40 Minuten", fordert der Trainer. Seinen jungen Spielern sprach er unter der Woche das Vertrauen aus: "Die Jungs müssen reinwachsen. Das geht nur, wenn sie sich trauen".