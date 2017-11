Die Hamm Baskets Weiden haben sich im Abstiegskampf der Basketball-Bayernliga Nord etwas Luft verschafft. In einer umkämpften Partie siegten die Weidener Basketballer gegen TG Würzburg II mit 89:71 nach Verlängerung und gewannen damit das erste Spiel unter der Leitung von Interimscoach Roman Lang.

"Ich bin erst mal froh, dass wir dieses wichtige Spiel für uns entscheiden konnten", sagte der "neue" Trainer und Abteilungsleiter nach dem Kellerduell. 27 Punkte von Jan Selinger und 22 Punkte von Radek Jezek sicherten den "wichtigen Sieg" gegen die Unterfranken, die nun Tabellenletzter sind, während Weiden auf Platz acht kletterte.Doch bis der Sieg feststand, mussten die Weidener Basketballer hart arbeiten. Zwar lag man immer leicht in Führung (20:13 nach dem ersten Viertel; 39:33 zur Halbzeit; 51:47 nach Spielabschnitt drei), doch die Gäste gaben nie auf und kämpften um jeden Ball. Vor allem Jonas Ulshöfer hielt Würzburg mit wichtigen Körben immer im Spiel, erzielte am Ende 20 Zähler.Schon ein wenig Verunsicherung sei der Grund für das knappe Spiel gewesen, meinte Lang nach der Begegnung. "So spannend hätten wir es nicht machen müssen". Gegen die nur zu sechst angetretenen Gäste "haben wir letztlich zu viele leichte Fehler gemacht, um uns abzusetzen".Einer dieser Fehler führte dann am Ende der regulären Spielzeit zur Verlängerung. Beim Stand von 71:69 bekam Würzburg dreimal den offensiven Rebound und punktete dann auch. Doch in der Verlängerung hatten die Gäste nichts mehr zuzusetzen. Kein Punkte gelang den Unterfranken mehr, deren Kräfte schlicht zu Ende gingen. So kamen die Hamm Baskets noch zu einem deutlichen 89:71-Heimsieg, der in der Endabrechnung noch wichtig werden könnte. "Man weiß nie, ob der direkte Vergleich am Ende der Saison noch eine Rolle spielt, da kann man gar nicht hoch genug gewinnen", freute sich Lang.Hamm Baskets: Selinger (27 Punkte), Jezek (22), Bortel (16), Waldhauser (13), Geiger (11), Fritsch, Groz, Gebert, Panzer, Schubert, Schwarzmeier.