Die Hamm Baskets drohen wieder in den Tabellenkeller der Basketball-Bayernliga Nord abzurutschen. Deshalb muss in Bamberg ein Sieg her.

Die 64:73-Niederlage am vergangenen Wochenende zu Hause gegen Eggolsheim setzt die Weidener in ihrem Auswärtsspiel am Sonntag bei der DJK Don Bosco Bamberg unter Zugzwang. "Wenn wir dort nichts holen, stehen wir wieder unten drin", weiß Forward Jan Selinger.Der tschechische Routinier traf zuletzt mit 14 Punkten gegen die DJK Eggolsheim am besten, konnte aber die Heimniederlage auch nicht verhindern. "Wir waren nicht gut", gesteht Selinger ein, der sich und die erfahrenen Kollegen in die Pflicht nimmt. "Es muss einfach mehr kommen", meint er, auch weil "die Jungen noch nicht so weit sind".Doch Gegner Don Bosco Bamberg ist alles andere als ein Aufbaugegner. Die Oberfranken spielen bislang eine solide Saison und rangieren mit vier Siegen aus sechs Spielen auf Tabellenplatz vier. Die Gastgeber sind ausgeglichen besetzt und spielen mannschaftlich geschlossen. Nahezu alle Spieler punkten regelmäßig, so dass sie schwer auszurechnen sind. Zudem verfügen sie mit Norbert Ritli über einen exzellenten Distanzwerfer, der an einem guten Tag kaum zu kontrollieren ist.Dennoch hält Trainer Tony Haas sein Team nicht für chancenlos. "Wenn wir es schaffen unsere Fehlerquote wieder geringer zu halten und auch mal über 40 Minuten konzentriert zu Werke gehen, ist durchaus ein Sieg drin". Die Unterschiede seien nicht so groß, meint Haas. Wie eng die Liga zusammen ist, zeigt sich auch daran, dass Don Bosco Bamberg, obwohl im oberen Drittel angesiedelt, zuletzt gegen Schlusslicht Heuchelhof Würzburg nur mit 64:57 gewinnen konnte.Trainer Haas hofft wieder auf den zuletzt fehlenden Franislav Cavar, um vor allem unter dem Korb eine Alternative für Radek Jezek zu haben und kann im Übrigen auf den Stamm der Mannschaft zurückgreifen.