"Ein Sieg muss her". Radek Jezek, tschechischer Center in Reihen der Hamm Baskets, bringt die Situation seiner Mannschaft vor dem Heimspiel gegen den TSV Breitengüßbach II am Samstag um 19 Uhr in der Weidener Mehrzweckhalle auf den Punkt. "Wir brauchen Punkte, alles andere zählt nicht".

Drei Spiele, drei Niederlagen, Tabellenschlusslicht. Die Hamm Baskets hatten einen klassischen Fehlstart in die Bayernligasaison und stehen deshalb in ihrem zweiten Heimspiel unter Zugzwang. Gegner ist der TSV Breitengüßbach II, dessen Spieler alle aus der Basketballschule des deutschen Meisters Brose Bamberg kommen. "Güßbach hat junge Spieler, aber alle sind gut ausgebildet und talentiert", weiß Kapitän Daniel Waldhauser.Die Mannschaft der Gäste hat bislang einen Sieg erzielen können zu Hause gegen die noch punktlosen Würzburger, sie musste zuletzt ihr Heimspiel gegen Aufsteiger Kulmbach mit 58:65 abgeben. "Schlagbar", meint Waldhauser kurz und knapp, "wenn wir 40 Minuten Vollgas geben". Die Oberfranken haben dabei keinen überragenden Einzelspieler, sondern verfügen über ein ausgeglichenes Kollektiv, in dem nahezu alle Spieler gleich punkten.Daran haperte es zuletzt offensiv bei den Hamm Baskets, bei denen mit Jan Selinger, Waldhauser, Radek Jezek und Franislav Cavar vier Spieler fast ausschließlich für das "Scoring" zuständig sind. Trotz intensiver Trainingsarbeit ist es Trainer Haas noch nicht gelungen, dass die jungen Nachwuchsspieler nennenswert offensiv erfolgreich sind. "Umso mehr müssen wir defensiv sicher stehen und dürfen nicht viele Chancen zulassen", fordert Haas deshalb vollen Einsatz, um den ersten Saisonerfolg einzufahren. "Ich bin zuversichtlich, dass wir uns endlich mit einem Sieg belohnen".Hamm Baskets: Selinger, Bortel, Jezek, Waldhauser, Cavar, Fritsch, Ringer, Sixl, Gebert, Schubert, Schwarzmeier, Birner.