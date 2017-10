Die Hamm Baskets setzen das erste Heimspiel kräftig in den Sand. Der BBC Eckersdorf gewinnt gegen offensivschwache Weidener mit über 30 Punkten Unterschied.

Zweites Spiel, zweite Niederlage. Die Hamm Baskets kommen in der Bayernliga Nord nicht in Tritt. 49:80 verlor die Mannschaft von Trainer Tony Haas ihr Heimspiel gegen den BBC Eckersdorf und muss einen Fehlstart in die neue Saison hinnehmen.Vor allem offensiv zeigten sich die Weidener Bayernliga-Basketballer schlecht in Form. Insgesamt 49 Punkte reichten gegen gute Gäste aus Oberfranken nicht aus. "Wir waren in der Verteidigung immer einen Schritt zu langsam und haben vor allem unter dem Korb zu wenig dagegengehalten", monierte Trainer Haas nach der Begegnung, der auch kritisierte, dass "wir offensiv die Verantwortung oft weitergeschoben haben".Nur im ersten Viertel konnten die Gastgeber das Spiel ausgeglichen gestalten, lagen nach zehn Minuten nur mit 13:21 zurück. Doch Eckersdorf, das nicht nur sehr mannschaftsdienlich und ausgeglichen agierte, sondern deutlich besser traf, setzte sich bereits zur Halbzeit mit 40:22 ab. Das lag vor allem an fehlenden Offensivoptionen der Hamm Baskets, bei denen lediglich Radek Jezek mit insgesamt zehn Zählern annähernd gegenhalten konnte., das auf den beruflich verhinderten Jan Selinger verzichten musste, kam in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr ins Spiel. Trainer Haas wechselte viel durch und verschaffte auch seinen Youngstern Spielzeit, doch nie gelang es den Hausherren, Eckersdorf noch einmal gefährlich zu werden. Während bei den Gästen vor allem Sebastian Seiler (25 Punkte), Simon Schleicher (11) und Philipp Glaser (10) überzeugten, ging bei den Weidenern nichts zusammen. "Offensiv war es zu wenig", konstatierte auch Daniel Waldhauser, der selbst - gehandicapt durch eine Knieverletzung - nur fünf Zähler beisteuern konnte. "Wir müssen uns rasch verbessern und weiter hart arbeiten", forderte Trainer Haas, der seiner jungen Mannschaft immerhin bescheinigte, dass sie in keiner Phase aufgegeben hat.Mit zwei Niederlagen aus zwei Spielen finden sich die Hamm Baskets im Tabellenkeller und stehen am beim Auswärtsspiel bei Aufsteiger TTV Neustadt/Aisch schon unter Erfolgsdruck.