Die jüngste Heimniederlage ist weggesteckt: Mit dem Vorhaben, beim TSV Breitengüßbach zu punkten, treten die Hamm Baskets die Fahrt zum nächsten Auswärtsspiel an.

Der Korb kann ja nicht schon wieder vernagelt sein. Daniel Waldhauser

Auf dem Papier befinden sich die Weidener Bayernliga-Basketballer in einer klaren Favoritenrolle. "Klar wollen wir gewinnen. Wenn wir eine gute Leistung zeigen, müssen wir das auch", sagt dementsprechend Trainer Roman Lang vor der Partie bei den Oberfranken.93:74 gewannen die Weidener Basketballer das Hinspiel gegen die Bamberger Vorstädter, die zuletzt in Kulmbach mit 53:85 eine deutliche Niederlage hinnehmen mussten. Dennoch werde man die junge Mannschaft der Gastgeber nicht unterschätzen. "Die Jungs können alle Basketball spielen", warnt Jan Selinger seine Mannschaftskameraden. Körperlich und aggressiv müsse man spielen, um so "zu guten Aktionen am Brett zu kommen", fordert der tschechische Routinier.Ob dabei sein Landsmann Radek Jezek mithelfen kann, entscheidet sich erst kurz vor dem Spiel. Der Center der Hamm Baskets laboriert immer noch an seiner im Spiel gegen Eckersdorf erlittenen Sprunggelenksverletzung. Sicher nicht mehr dabei sein wird Franislav Cavar. Der "Big Man" schloss sich kurz vor Ende der Wechselperiode dem Bayernligisten TV Amberg an, der in der Staffel Mitte gegen den Abstieg kämpft."Eigentlich müssen wir nur so verteidigen wie gegen Neustadt und vorne normal treffen", meint Kapitän Daniel Waldhauser. Lediglich 53 Punkte gelangen den Hamm Baskets im letzten Heimspiel gegen den Tabellenzweiten TTV Neustadt/Aisch. "Da wird es gegen jeden Gegner schwer", weiß der Kapitän, der jedoch auf eines setzt: "Der Korb kann ja nicht schon wieder vernagelt sein."Hamm Baskets: Selinger, Waldhauser, Bortel, Jezek (?), Gebert, Ringer, Schubert, Groz, Panzer, Fritsch, Geiger, Schwarzmeier.