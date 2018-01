Die Erinnerungen daran, sind eigentlich grauenhaft. Gegen den BBC Eckersdorf kassieren die Basketballer aus Weiden die höchste Saisonniederlage. Da braucht es am Sonntag wohl kaum Motivation.

Durchsetzungsstärker

49:80 lautete das Ergebnis im Hinspiel der Hamm Baskets zu Hause gegen den BBC Eckersdorf. Es war die höchste Saisonniederlage für Weidens Basketballer. "Da haben wir am Sonntag was gutzumachen", sagt deshalb Kapitän Daniel Waldhauser vor dem Auswärtsspiel um 17 Uhr bei den Oberfranken."Eckersdorf gehört aus meiner Sicht zu den besseren Mannschaften in der Bayernliga", lobt Trainer Roman Lang den Gastgeber und schiebt diesen auch die Favoritenrolle zu. "Da muss man bloß auf das Hinspielergebnis schauen." Eckersdorf liegt aktuell jedoch nur einen Platz besser als die Hamm Baskets und weist dabei eine um einen Sieg bessere Bilanz auf. Doch die erfahrene und ausgeglichene Mannschaft zeigte bereits im Hinspiel ihre Stärken."Sie sind tief besetzt und haben auf allen Positionen gute Spieler", warnt Lang vor den Gastgebern. Diese haben mit Ulrich Deinlein (6,7 Punkte pro Begegnung) einen früheren Spieler der Hamm Baskets in ihren Reihen, der für Weiden in der 1. Regionalliga auf Korbjagd ging. Auch Constantin Ponfick (8,7), der für die DJK Neustadt in der 2. Regionalliga spielte, gehört zu den bekannten Gesichtern. Topscorer mit je 11,7 Punkten pro Partie sind Philipp Glaser und Sebastian Seiler.Trainer Roman Lang kann wieder auf Radek Jezek zurückgreifen, der zuletzt unter dem Korb gegen Erlangen schmerzlich vermisst wurde. Über die großen Spieler wie Jan Selinger wollen die Hamm Baskets auch den Erfolg suchen, in der Hoffnung körperlich durchsetzungsstärker zu sein. Dennoch sieht Trainer Lang eine schwere Aufgabe für seine Mannschaft, die "schon eine gute Leistung zeigen muss, um zu gewinnen". Positiv stimmt den Coach, dass zuletzt mehr Spieler erfolgreich in der Offensive waren wie Enrico Groz oder Walter Geiger, so dass "wir etwas mehr Alternativen haben".Der Kader der Hamm Baskets gegen den BBC Eckersdorf: Selinger, Jezek, Waldhauser, Bortel, Geiger, Panzer, Groz, Schubert, Schwarzmeier, Gebert