Es hat sich einiges geändert: Die Verantwortlichen der Hamm Baskets sind gespannt, wie sich das auswirkt. Am Samstag startet die Bayernliga-Saison.

Hamm verlängert Bereits vor dem Anwurf der Bayernliga-Saison durften die Verantwortlichen der Hamm Baskets einen Erfolg verbuchen, konnte doch der Namenssponsor für weitere drei Jahre für eine Zusammenarbeit gewonnen werden. "Basketball ist eine schnelle Mannschaftssportart, die wir gerne unterstützen" erklärte Marketingleiter Gottfried Beer das Engagement für weitere drei Jahre. "Weiden hat letzte Saison tolle Arbeit geleistet und erfolgreich gespielt." (pta)

Zum Auftakt der Bayernliga-Saison 2017/18 gastieren die Weidener Basketballer am Samstagabend beim TB Erlangen. Trainer Tony Haas, seit dieser Saison verantwortlich für die Bayernliga-Mannschaft der Hamm Baskets, zeigt sich vor dem Auftaktspiel zuversichtlich, dass erneut eine gute Saison gelingt. "Wir haben in der Sommerpause intensiv trainiert und, so glaube ich, eine gute Einheit geformt." Auch wenn die runderneuerte und deutlich verjüngte Mannschaft nun erstmals im Ligabetrieb zeigen muss, ob sie bestehen kann.Gegner TB Erlangen ist da der erste Prüfstein. "Das ist die Messlatte, was in dieser Saison geht", sagt der neue Coach. Die Mittelfranken zählen zu den etablierten Mannschaften in der Liga und belegten in den letzten Jahren gute Mittelfeldpositionen. Auch wenn ihr bisheriger Trainer Rok Resnik zum Nürnberger NBC als Jugendtrainer gewechselt ist, ist die Mannschaft um Kapitän Florian Sobiegalla "eine eingespielte Mannschaft, die uns zuletzt immer Schwierigkeiten bereitet hat", weiß Kapitän Daniel Waldhauser um die Schwere der Aufgabe.Vor allem auf Kapitän Waldhauser und die erfahrenen Radek Jezek sowie Jan Selinger wird die Verantwortung verteilt werden müssen. "Insgesamt werden wir versuchen, aggressiv und schnell zu spielen, ein bisschen anders als letzte Saison", verrät Trainer Haas, der sich ansonsten gar nicht mit den Gegnern beschäftigt hat. "Die Liga ist stark, das weiß ich. Aber wir denken von Spiel zu Spiel." Der Anwurf in Erlangen für das erste Spiel ist am Samstag um 19 Uhr.