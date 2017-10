Die Hamm Baskets haben den Saisonauftakt in der Bayernliga Nord verpatzt. Mit 66:83 unterlagen die Weidener Basketballer beim TB Erlangen überraschend deutlich.

Dabei war die Mannschaft um Kapitän Daniel Waldhauser (11 Punkte) gut ins Spiel gestartet, führte schnell mit zehn Punkten Vorsprung und zum Ende des ersten Viertels noch mit 23:17. Im zweiten Spielabschnitt gelang der neuformierten Mannschaft von Trainer Tony Haas allerding nahezu nichts. Lediglich zwei Punkte aus dem Feld konnten die Hamm Baskets erzielen und mussten so hinnehmen, dass sich Erlangen mit einem 13:0-Lauf mit 38:29 zur Halbzeit absetzen konnte."Wir müssen schauen, dass wir ins Spiel zurückfinden", forderte Haas in der Halbzeitpause seine Mannschaft auf, doch Erlangen baute die Führung weiter aus. Vor allem Daniel Dorberth, Michael Popp und Michael Grünert fanden immer wieder Lücken in der Verteidigung der Weidener, so dass nach drei Vierteln der Rückstand 42:63 betrug."Wir haben nie wirklich zurück ins Spiel gefunden", kritisierte Waldhauser nach der Partie, in der lediglich Radek Jezek, mit 21 Punkten bester Werfer seiner Mannschaft, Normalform erreichte. Jan Selinger steuerte elf Zähler bei, Christopher Fritsch acht und Patrik Bortel sechs. So verkürzte man zwar den Rückstand auf 17 Zähler zum 66:83-Endstand, konnte aber Erlangen nicht mehr gefährlich werden."Leider haben wir zu wenig Impulse setzen können", sagte Trainer Haas, der dies vor allem bei den neuen Spielern auf Nervosität und mangelnde Erfahrung zurückführte. "Wir müssen natürlich schauen, dass wir es insgesamt als Team beim Heimspiel gegen Eckersdorf besser machen", forderte er in Hinblick auf das erste Heimspiel am kommenden Samstag um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle.