Einen grandiosen Erfolg verbuchten die Jungen IV (Jahrgänge 2005 bis 2007) der Hans-Scholl-Realschule im Bezirksfinale im Basketball. Sie dominierten das Heimspiel gegen das Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium Schwandorf von Anfang an und setzten sich am Ende deutlich mit 66:25 durch.

Beim Regionalentscheid zwei Wochen zuvor hatten sich die Realschüler aus Weiden bereits gegen die Realschule und das Gymnasium Neustadt/WN durchgesetzt. Als Bezirkssieger vertritt das Team von Roman Lang nun im Nordbayernfinale die Farben der Oberpfalz. Dieses findet am 19. März in der Realschulhalle in Weiden statt.Die drei Gegner werden aus Franken anreisen, nämlich die jeweiligen Bezirkssieger, das Deutschhaus-Gymnasium Würzburg, das Dientzenhofer-Gymnasium Bamberg und das Gymnasium Herzogenaurauch. Hier gilt es weiterhin so mannschaftlich geschlossen aufzutreten, um vor allem den Teams aus den Basketball-Hochburgen Würzburg und Bamberg Paroli bieten zu können.