Bei der Viertauflage des "Audi Service"-Hallencups gelang es Vorjahressieger Fortuna Weiden nicht, den Titel zu verteidigen. Im Finale unterlag der Verein dem FC Bayern München-Fanclub Floß mit 1:2. Die Bayern-Anhänger sicherten sich bei ihrer zweiten Teilnahme zum zweiten Mal den Titel. Der dritte Platz ging an Witt Weiden. Die Mannschaft siegte gegen das Betreuerteam des FC Weiden-Ost.

Die Ergebnisse Gruppe A, Endstand: 1. Fortuna Weiden 12 Punkte, 12:2 Tore; 2. Betreuerteam FC Weiden-Ost 7, 7:4 Tore; 3. Polizei Weiden 7, 7:6; 4. FRI-SEC 3, 3:9; 5. Paulizeirevier 0, 1:9.



Gruppe B, Endstand: 1. Bayern-Fanclub Floß 9 Punkte, 11:4; 2. Witt Weiden 8, 9:3; 3. Autohaus Raab/Stegmann/Süd 7, 8:5; 4. Schalob 3, 2:9; 5. Stadt Weiden 1, 3:12.



Spiel um Platz 9: Paulizeirevier - Stadt Weiden 4:2 n. V.



Spiel um Platz 7: FRI-SEC - Schalob 2:3



Halbfinale 1: Fortuna Weiden - Witt Weiden 2:1



Halbfinale 2: Betreuerteam FC Weiden Ost - Bayern-Fanclub Floß 0:1



Spiel um Platz 5: Polizei Weiden - Autohaus Raab/Stegmann/Süd 1:3



Spiel um Platz 3: Witt Weiden - Betreuerteam FC Weiden Ost 4:2 n. V.



Finale: Fortuna Weiden - FC Bayern Fanclub Floß 1:2



Bester Torhüter: Jürgen Sosnowski-Pankoff (FRI-SEC); bester Torschütze: Stefan Gmeiner (Witt Weiden); bester Spieler: Michael Wells (Fortuna Weiden); fairstes Team: Paulizeirevier Weiden. (lst)

Der Vorsitzende des FC Ost, Franz Bäumler, hatte zusammen mit dem sportlichen Leiter Marcus Meier und dessen Team das Turnier organisiert. Der Erlös des Behörden-Cups geht an den Jugendförderverein des FC Weiden-Ost. Sechs Stunden lang stand die Mehrzweckhalle am Freitagabend ganz im Zeichen des Hallenfußballs. Zehn Teams kämpften vor rund 300 Zuschauern um den Sieg, ehe gegen Mitternacht der neue Titelträger feststand. Zugesagt hatten neben Titelverteidiger Fortuna Weiden folgende Mannschaften: Betreuerteam FC Weiden-Ost, St. Pauli-Fanclub "Paulizeirevier" Weiden, FRI-SEC Security, Polizei Weiden, Stadt Weiden, Schnupftuchclub "Schalob", FC Bayern-Fanclub Floß, Witt Weiden und die Autohäuser Raab/Süd/Stegmann. In den 18 Partien fielen nicht weniger als 94 Tore.