So ändern sich die Zeiten: Vor Jahren wäre die SpVgg SV Weiden in jedem Spiel gegen Ammerthal Favorit gewesen. Das ist am Freitag ganz anders.

Natürlich wird das eine schwere Aufgabe für uns, da Ammerthal eine richtig gute Mannschaft hat. SpVgg-SV-Trainer Stefan Fink

Derbyzeit in der Bayernliga Nord: Am heutigen Freitagabend um 18.30 Uhr steht für die SpVgg SV Weiden das erste Oberpfalzderby der Saison auf dem Plan. Zur DJK Ammerthal reist die SpVgg SV aber als Außenseiter in den Landkreis Amberg-Sulzbach. Für Trainer Stefan Fink ist dies aber kein Grund, bereits im Vorfeld zu kapitulieren: "Natürlich wird das eine schwere Aufgabe für uns, da Ammerthal eine richtig gute Mannschaft hat und ich denke, dass sie auch zum Saisonende noch oben dabei sind. Trotzdem ist es ein Derby und wir wollen der DJK auf den Zahn fühlen. Wir werden alles investieren und dann sehen wir, was dabei herauskommt."In der Tat hat sich die Favoritenrolle für die heutige Begegnung in den letzten Monaten auf die Seite der DJK verschoben. Der sportliche Leiter Tobias Rösl und Trainer Jürgen Press konnten in der Sommerpause einige namhafte Neuzugänge präsentieren. Dabei waren auch Andreas Wendl, Ralph Egeter und Thomas Schneider, die vom Wasserwerk wechselten. Allerdings werden diese heute wohl nicht zu den Hauptprotagonisten zählen. Der Einsatz von Wendl ist nach einem Muskelfaserriss noch fraglich, während Schneider beruflich in Malaysia weilt. Egeter konnte nach langer Verletzungspause in der letzten Woche bei der ersten Saisonniederlage beim SV Erlenbach (2:3) zumindest einen ersten Kurzeinsatz feiern. Mit drei Siegen aus vier Spielen belegt die DJK aktuell Platz drei und war dabei mit bereits 16 Saisontreffern offensiv äußerst produktiv. Auch Toptorjäger Michael Jonczy, der in der letzten Spielzeit mit 25 Toren zweitbester Torjäger der Bayernliga war, hat sein Visier mit vier Einschlägen schon wieder richtig eingestellt.Viermal war die SpVgg SV in dieser Saison bisher insgesamt erfolgreich. Damit wird deutlich, dass die Torproduktion bei den Schwarz-Blauen erneut das Sorgenkind ist. Dies wurde beim torlosen Remis gegen den Würzburger FV am vergangenen Samstag wieder offensichtlich. "Wir tun uns im Moment schwer, klare Chancen herauszuspielen. Dann ist es umso wichtiger, dass wir defensiv gut stehen, was nach den vier Gegentreffern in Eltersdorf am Samstag wieder der Fall war", weiß Fink, wo der Schuh bei seiner Mannschaft drückt. Dementsprechend setzt er mit seinem Trainerteam Matthias Winter und Martin Schuster darauf, heute die richtige Ausrichtung für seine Elf zu finden: "Wir fahren ohne Angst nach Ammerthal, denn wir haben nichts zu verschenken. Wir müssen wieder gut stehen und offensiv Nadelstiche setzen."Personell kann der Tabellenzwölfte aus dem Vollen schöpfen, da weiter keine verletzten Akteure zu beklagen sind. Eventuell gibt es laut Fink in der Startelf eine "vielleicht überraschende Änderung".