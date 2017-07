Die Rollen zum Auftakt sind klar verteilt: Die SpVgg SV Weiden ist in Großbardorf nur Außenseiter. Dabei schmerzt ein Ausfall aufseiten der Gäste besonders. Dieser Spieler hat Wichtigeres vor.

"Enorme Fluktuation"

Forsters Hochzeit

Unsere Vorbereitungszeit war schon sehr kurz, vor allem wenn man bedenkt, dass wir eine enorme Fluktuation im Kader gehabt haben. SpVgg-SV-Trainer Stefan Fink

Es wird wieder ernst für die SpVgg SV Weiden. Am Samstag steht für die Oberpfälzer das Auftaktspiel der neuen Bayernligasaison 2017/2018 auf dem Programm. Mit gemischten Gefühlen geht die Reise zum TSV Großbardorf, wo ab 16 Uhr die ersten Punkte der Spielzeit vergeben werden.Nicht nur, dass der heutige Gegner einer der Mitfavoriten auf den Meistertitel sein dürfte, sondern auch die Unsicherheit, ob seine Mannschaft optimal vorbereitet auf den Saisonstart ist, lassen Trainer Stefan Fink tief stapeln: "Unsere Vorbereitungszeit war schon sehr kurz, vor allem wenn man bedenkt, dass wir eine enorme Fluktuation im Kader gehabt haben. Es ist völlig normal, dass die Rädchen noch nicht ineinander greifen. Großbardorf ist der Favorit, wir werden aber unser Bestes versuchen, um vielleicht eine Überraschung zu schaffen. Wir sind trotz allem froh, dass es jetzt in den Wettkampfmodus geht."In der Tat weiß man sich am Weidener Wasserwerk noch nicht so recht einzuordnen, weil viele Fragezeichen hinter der eigenen Spielstärke stehen und auch die Konkurrenz zugelegt hat: "Wir haben letztes Jahr gerade so die Klasse gehalten. Nach dem Umbruch kann es nur das Ziel sein, dies auch heuer so früh wie möglich zu schaffen. Wir sind realistisch und wissen, dass es ein schweres Jahr werden kann", schätzt Fink die Situation vor dem Auftakt ein.Elf Neuzugängen stehen zehn Abgänge, darunter langjährige Stützen wie Andreas Wendl oder Ralph Egeter, gegenüber. Ein komplett anderes Bild zeigt sich beim heutigen Kontrahenten, dem TSV Großbardorf. Beim TSV gab es nur punktuelle Veränderungen und so setzt Trainer Dominik Schönhöfer auf das Gerüst aus der vergangenen Spielzeit, in der sein Team lange um den Aufstieg in die Regionalliga Bayern kämpfte. Am Ende sprang mit Rang vier erneut ein Platz in den Top sechs der Bayernliga heraus, so wie in den fünf Jahren zuvor. Der TSV wird also gleich zu Beginn eine hohe Hürde für die SpVgg SV darstellen."Wir wollen nicht jammern und uns nicht verstecken. Die Basis ist aber eine solide Defensive. Das Potenzial in unserer Truppe ist ja durchaus vorhanden", blickt Fink nach vorne. Grund dafür sollten die Testspiele geben, welche allesamt für sich entschieden werden konnte. Lediglich im Pokal beim SC Ettmannsdorf mussten sich die Max-Reger-Städter mit 1:2 geschlagen geben.Dazu kann fast der komplette Kader die Reise nach Großbardorf antreten. Lediglich den Ausfall von Stammtorhüter Dominik Forster, wegen seiner eigenen Hochzeit, bezeichnet Fink als "bitter". Für ihn wird Neuzugang Marko Smodlaka zwischen den Pfosten stehen.