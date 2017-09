Zwei Siege nacheinander spülen die SpVgg SV Weiden in sichere Gewässer der Bayernliga Süd. Auch beim abstiegsgefährdeten SV Erlenbach rechnet sich die Fink-Truppe etwas aus.

Lang fällt aus

Punkt wäre in Ordnung

Die SpVgg SV Weiden scheint die Kurve gekratzt zu haben. Der Start in die als "heißen Herbst" ausgerufene Saisonphase verlief mit zwei Siegen optimal und ließ die Wasserwerk-Elf bis auf Platz acht der Tabelle klettern. Gute Voraussetzungen also, um am Samstagnachmittag nachzulegen.Um 16 Uhr wartet beim abstiegsgefährdeten SV Erlenbach erneut eine lösbare Aufgabe auf die Schützlinge von Trainer Stefan Fink. "Wir können einen großen Schritt in die richtige Richtung machen. Es stehen wichtige und schwierige Spiele bevor, deswegen tun uns sechs Punkte gut. Wir müssen aber auf dem Boden bleiben", mahnt Fink zur Vorsicht. Mit zwei Erfolgen katapultierte sich die SpVgg SV bis auf Platz acht der Tabelle und stoppte mit dem 4:1 gegen den FSV Erlangen-Bruck deren eigene Serie von vier Siegen jäh."Es war ein gutes Spiel von uns und das Ergebnis in der Höhe verdient. Vor allem spielerisch war es besser als zuletzt. Wir bleiben aber bescheiden und wissen, dass es in Erlenbach eine schwere Aufgabe wird," blickt Fink auf den höchsten Saisonerfolg seiner Mannschaft zurück. Dabei gefielen mit Michael Busch (zwei Tore) und Niklas Lang (ein Tor und eine Vorlage) vor allem zwei Akteure aus der jungen Garde. Umso bitterer ist es, dass Lang gegen Erlenbach wohl wegen Leistenproblemen passen muss. Dazu fehlt weiterhin Andreas Schimmerer.Marco Kießling kehrt dagegen in das Aufgebot zurück. "Es ist schade, da gerade Niklas bei seinem ersten Startelf-Einsatz ein gutes Spiel gemacht hat. Aber unser Kader ist breit genug, um auch heute etwas mitzunehmen." In der Tat liegt der dritte Auswärtserfolg dieser Bayernliga-Spielzeit für die Schwarz-Blauen durchaus im Bereich des Möglichen. Der SV Erlenbach fuhr nur zweimal die volle Punktausbeute ein und steckt aktuell mit nur sieben Zählern und Platz 16 im Abstiegskampf.Diesen Rang belegte der SV auch in der letzten Saison, um in der Relegation doch noch den Klassenerhalt zu sichern. Nach einem großen Umbruch mit zehn Zu- und 13 Abgängen sollte unter dem neuen Trainer Stefan Göbig das Saisonziel einstelliger Tabellenplatz angegriffen werden, das aktuell aber in weite Ferne gerückt ist. In der vergangenen Spielzeit behielten jeweils die Auswärtsteams die Oberhand. Diesmal wäre Fink auch "mit einer Punkteteilung zufrieden, um den Gegner auf Distanz zu halten".