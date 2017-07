Die Saison war erfolgreich, aber intensiv und lang. Jetzt soll sie in lockerer Atmosphäre und mit viel Spaß am Wasserballsport abgeschlossen werden. Die Weidener Wasserballer halten am Samstag, 22. Juli, die bereits dritte Auflage des Beach-Cups im Badeweiher der Freizeitanlage Schätzlerbad ab. Turnierbeginn ist um 13.30 Uhr, anschließend findet auf der Seeterrasse der Gaststätte Schätzlerbad die 4. Wasserball-Nacht statt.

Der Beach-Wasserball, eine schnelle und spaßige Form des Wasserballspiels, stammt aus Australien und wird seit einigen Jahren sehr häufig in den südeuropäischen Ländern gespielt. In Deutschland ist der SV Bayer Uerdingen in diesem Bereich Vorreiter. Auch die Oberpfälzer holten sich vor drei Jahren Tipps aus Krefeld, um die Idee in Weiden umzusetzen. "Wenn es im Waldsee in Krefeld und im Bodensee funktioniert, sollte es auch im Schätzlerbad gehen", sagt Initiator Irek Luczak. "Ich freue mich besonders auf die zahlreichen Jungs, die Ex-Weidener, die mich so lange hier begleitet haben und sich für dieses Turnier gemeldet haben."Das Turnier wird auf einem verkleinerten Spielfeld (15 x 10 Meter) mit kleineren Teams (4 im Wasser und 2 Auswechselspieler), sehr kurzen Spielzeiten (5 Minuten) und mit leicht veränderten Regeln gespielt. Jede Mannschaft muss mit mindestens einer Frau spielen. In Weiden werden sechs Teams starten mit Spielern, die zwischen 18 und 55 Jahre alt sind.Mit dabei sind: Waterpolski: Louis Brunner, David Brunner, Gerhard Wodarz, Dominik Fries, Bartek Luczak, Irek Luczak, Kerstin Luczak. Wasserschweine: Sean Ryder, Andras Langmar, Michael Trottmann, Philipp Sertl, Jakob Ströll, Ilona Rat-Lux. Waterpolo Sumos: Holger Winter, Niko Nemann, Marc Steinberger, Alex Schäfer, Florian Modl, Konstantin Leichter, Alexander Erhardt Stephanie Zillmann. Der Club: Sören Drochner, Torsten Laage, Daniel Delonga, Stephan Pache, Jens Tiede. Jacob-Squad: Thomas Kick, Stefan Kick, Stephan Schirdewahn, Andreas Jahn, Matthias Kreiner. Sandar Danzl Schätzler BrauerRangers: Tobias Stich, Philipp Wolf, Sandro Weiß, Paul Kosiba, Daniel Werner, Christoph Schirdewahn, Ele Roith.Beginn ist um 13.30 Uhr. Das Finale ist für 17.30 Uhr geplant.