Freibadwetter, Musik und gute Laune, dazu noch 13 kurzweilige Beach-Wasserballspiele. Die dritte Auflage des Weidener Beach-Cups war eine gelungene Veranstaltung. Am Ende setzte sich "Der Club", ein Gästeteam aus Nürnberg um den Ex-Weidener Stephan Pache, durch und gewann den Wanderpokal. Der Beach-Cup soll in den kommenden Jahren zu einer festen Einrichtung werden. Dass dies klappen kann, zeigte sich am Samstag. Die Zuschauer erlebten einen kurzweiligen Nachmittag.

Während die Gruppenersten mit den Teams "Waterpolski" und "Jacob Squad" direkt für das Halbfinale gesetzt waren, mussten sich die Gruppenzweiten und -dritten erst über die Überkreuzspiele qualifizieren. Für die Qualität und Ausgeglichenheit des Turniers spricht, dass die Gruppensieger der Hauptrunden ihre Halbfinalspiele verloren und am Ende "nur" um Platz drei spielten. Ausgerechnet im Finale kam das deutlichste Endergebnis zustande. "Der Club" schlug die "Wasserschweine" mit 6:2. Nach dem Turnier folgte eine gemeinsame Feier auf der Schätzlerbad-Terrasse mit vielen aktuellen und ehemaligen Weidener Wasserballern. "Es macht immer Freude, etwas zu organisieren, bei dem die Teilnehmer viel Spaß haben", sagte Veranstalter Irek Luczak.ErgebnisseGruppe A: Wasserschweine - Waterpolski 7:8, Waterpolo Sumos - Wasserschweine 3:5, Waterpolski - Waterpolo Sumos 8:3. Gruppe B: Barauerrangers - Jacob Squad 5:7, Der Club - Brauerrangers 3:2, Jacob Squad - Der Club 4:3. Zwischenrunde: Waterpolo Sumos - Der Club 2:3, Wasserschweine - Brauerrangers 11:9. Halbfinale: Waterpolski - Der Club 6:7, Jacob Squad - Wasserschweine 2:6. Um Platz 5: Waterpolo Sumos - Brauerrangers 3:7. Um Platz 3: Waterpolski - Jacob Squad 3:4. Finale: Der Club - Wasserschweine 6:2.