Über 40 Wanderer, Nordic-Walker, Radfahrer und Handbiker des Behinderten- und Vitalsportvereins trafen sich am Wendeparkplatz Weiden-West. Die Freiluftsaison eröffnete die Vorstandschaft mit einem Frühjahrsmarsch zum Vereinsheim am Schießlweiher. Gutes Wetter begleitete die Sportler, als Vorsitzende Sabine Birner den Start freigab. Helfer hatten eine deftige Suppe vorbereitet. Dazu gesellten sich weitere 30 Mitglieder, unter ihnen die Rollstuhlbasketballgruppe des BVS Weiden. Am Nachmittag ließen sich die Besucher Kuchen und Kaffee schmecken. Für die jugendlichen Besucher waren Tischtennis-Matches und Torwandschießen angeboten. Bild: R. Kreuzer