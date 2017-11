Es ging zu wie im Taubenschlag. 69 Teilnehmer mit ihren Pferden kamen zum traditionellen Orientierungsritt nach Weiden. Die Reit-,Fahr- und Zuchtgemeinschaft (RFZG) Moosbürg hatte bei schönstem Herbstwetter beste organisatorische Arbeit geleistet.

Weitere 18 Paare waren zum Paartrail angereist. Verbunden durch eine lose Schnur mussten sie 10 Stationen auf dem Außenplatz meistern, unter anderem Gatter öffnen und durchreiten, einen Slalom im Trab bewältigen und ein Wasserbecken durchqueren. Erster wurde das Paar Elli Pinske und Stephan Hennig, gefolgt von Sue-Ann Uebel und Anja Gruber sowie auf dem dritten Platz Elke Welscher und Elli Pinske.Der Orientierungsritt teilte sich in 2Abschnitte. Zuerst ging es 12 Kilometer ins Gelände, genauer gesagt, in den Schirmitzer Wald. Unterwegs mussten die Teilnehmer 5 Aufgaben bewältigen, wie Hufeisen werfen, Wäsche aufhängen und eine Brücke überqueren. Wieder zurück in der Halle warteten weitere 8 Prüfungen auf die Reiter.Die Siegerehrung erfolgte in drei Altersklassen: Bei den Jugendlichen bis 14 Jahre siegte Luisa Gmeiner mit dem 22-jährigen Isi-Haflinger-Mix Skippy vor Laura Wagner mit Murphy und Lilly Schaber mit Tornado. Bei den 15- bis 39-Jährigen gewann Melanie Zierock mit der 17-jährigen Quater-Mix Stute Sandy vor Magdalena Hofmann mit Damiro und Katharina Remold mit Raudhetta. In der Altersklasse Ü-40 gewann wie schon letztes Jahr Daniela Herbold mit der 21-jährigen Trakehnerstute Cindy. Auf Platz zwei kam Andrea Stadler mit Gaukur, Rang drei belegte vor Katja Sauermann mit Hylling.