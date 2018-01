Derzeit schaffen die Fußball-Bezirksligisten die Grundlagen für eine erfolgreiche Restserie. Die Ziele in Schirmitz, Vohenstrauß und Kulmain könnten aber unterschiedlicher kaum sein.

Gegensätzlicher könnte die Erwartungshaltung kaum sein. Während die Bezirksligisten aus Kulmain und Vohenstrauß tief im Abstiegssumpf stecken, will die SpVgg Schirmitz beim Kampf um den Landesliga-Aufstieg mitreden. Wir haben uns bei den drei Mannschaften erkundigt, wie die Vorbereitung läuft und mit welchem Gefühl sie in die Rückrunde starten.SpVgg SchirmitzAm vergangenen Freitag bat Josef Dütsch seine Jungs zum ersten Mal auf den Trainingsplatz. In der Mannschaft gibt es keine Veränderungen, bis auf kleinere Blessuren sind keine längeren Ausfälle zu beklagen. Allerdings plagt die Mannschaft eine Grippewelle. Gerne würde Dütsch in der Tabelle vorne dabeibleiben und um den Aufstieg mitspielen. Dütschs SpVgg testet am 10. Februar gegen Schwarzenfeld, am 17. gegen Tremmersdorf/Speinshart und am 24. gegen Etzenricht.SV KulmainNach dem Trainingsauftakt am 23. Januar hat sich der SV drei Testspiele vorgenommen. Am 18. Februar gegen die DJK Ebnath, am 25. Februar gegen Plößberg und wieder eine Woche später gegen Tirschenreuth. Im Kader gab es keine Veränderungen. Trainer Oliver Drechsler freut sich aber, dass einige Langzeitverletzte zurück zur Mannschaft stoßen werden. Der Klassenerhalt ist oberstes Ziel, wenn nötig auch über die Relegation.SpVgg VohenstraußZwei Wochen lang steht für die SpVgg-Spieler schon Ausdauertraining auf dem Programm. Erstmals auf den Platz geht es erst am Sonntag. Veränderungen gibt es im Kader nicht, auch blieb das Team von Norbert Prediger von Verletzungen verschont. Prediger ist erst seit zwei Wochen im Amt, sein Vorgänger Ronny Tölzer hörte aus persönlichen Gründen auf. Mit dem neuen Mann an der Seitenlinie soll so rasch wie möglich der Klassenerhalt gelingen.