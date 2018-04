Nach einem langen Wettkampftag zieht der 1. AC Weiden eine unterm Strich durchaus erfreuliche Bilanz: Bei den Oberpfalzmeisterschaften im Gewichtheben verbucht der Ausrichter ansehnliche Erfolge.

Knapp 60 Athleten waren in Weiden angetreten, um in den einzelnen Alters- und Gewichtsklassen um die Bezirkstitel zu kämpfen. Für die jüngsten Teilnehmer in den Jahrgängen 2003 bis 2008 ging es nicht nur um die Höhe der Lasten, sondern auch um eine korrekt ausgeführte Technik. Dass diese von Trainer Fritz Bruckner gut an die Weidener Kleinen weitergegeben wurde, zeigte sich schon bei Weidens jüngster Teilnehmerin. Veronika Pilz wartete mit durchgängig guten Noten bei der Technik auf und belegte den ersten Platz. Im gleichen Jahrgang war Dmytro Lienhutin am Start, der mit einem deutlichen Vorsprung den Sieg errang. Max Uschakow freute sich hier über die Bronzemedaille. Der 2. Platz ging an den Rodinger David Meingast.Im Jahrgang 2007 lieferten sich Gregor und Konstantin Wolf ein Brüderduell, wobei Gregor die Nase vorne hatte und seinen Bruder auf die zweite Stufe des Siegerpodestes verwies. Während der Jahrgang 2006 von Rodinger Nachwuchssportlern beherrscht wurde, ging im Jahrgang 2005 der Weidener Damon Saxton an den Start und schaffte es auf den dritten Platz. Kevin Niederhaus konnte als einziger Starter im Jahrgang 2004 einen sauberen Durchgang mit nur einem Fehlversuch absolvieren. Vereinskollegin Lara Junkers holte sich bei den Damen des Jahrgangs 2004 ebenfalls eine Goldmedaille ab. Im Jahrgang 2003 hatte der 1. AC Weiden sowohl junge Damen als auch Herren am Start. Paula Grillmayer erkämpfte hinter Sofia Miesbauer vom ASV Neumarkt Silber, Dominik Lang unterlag im direkten Duell Emil Bauer vom ASV Neumarkt.Spannend wurde es für die Zuschauer, als die älteren und stärkeren Heber an den Start gingen. Hier war das gehobene Gewicht der entscheidende Faktor beim Rennen um die Medaillen. Dass sie gute Leistungen erzielen können, bewiesen Tobias Schemmel und Daniel Pilz ebenso wie die Junioren Kerstin Schemmel und Julian Schemmel, die allesamt Gold mit nach Hause nahmen. Julian Schemmel hatte als einziger hart zu kämpfen und konnte sich erst im letzten Versuch mit stolzen 103 kg gegen einen Neumarkter Konkurrenten durchsetzen. Martin Besler, als einziger Starter der Weidener bei den Masters, durfte mit 64kg im Reißen und 89kg im Stoßen ebenfalls ganz nach oben aufs Siegertreppchen.In der Aktiven-Altersklasse waren mit Johannes Popel und Alexander Narr zwei Spitzenheber der zukünftigen Zweitligamannschaft des 1. AC Weiden am Start. Popel durfte in der Gewichtsklasse bis 77kg zudem gegen den Weidener Newcomer Bryan Jow antreten und konnte ihn mit acht Kilopunkten Vorsprung schlagen. Roman Schemmel, in der Gewichtsklasse bis 85kg im Start, setzte sich mit zwei Punkten Vorsprung gegen seinen Rodinger Konkurrenten Matthias Kripp durch und gewann verdient Gold.Siegfried Schemmel hatte gegen Andreas Hecht bei den Teilnehmern bis 94kg das Nachsehen, konnte aber einen Regensburger Schwerathleten hinter sich lassen. Alexander Narr musste sich gegen Max Jackwerth vom TB 03 Roding geschlagen geben. Sein Bruder Michael Narr konnte in der Gewichtsklasse über 105kg nicht seine volle Leistung abrufen.