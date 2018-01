Das Jahr 2018 hätte für die Schwimmer des SV Weiden kaum besser beginnen können. Dies stellten ein Dutzend Titel bei den Bezirks-Kurzbahnmeisterschaften in Dachelhofen am vergangenen Wochenende unter Beweis. Ein Indiz dafür, dass die Weidener Schwimmer zu den Besten der Oberpfalz gehören.

Gleich fünf Meistertitel räumte Alexander Engel ab, dem eine erfolgreiche Saison bevorstehen dürfte. Er wird an den deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin teilnehmen. Besonders hervorzuheben sind seine starken Leistungen über 50 Meter Freistil, die er in nur 26,48 Sekunden absolvierte und die 100 Meter Lagen, für die er 1:06,80 Minuten benötigte.In ebenfalls exzellenter Verfassung zeigten sich Adrian Reichel und Moritz Staudinger, die in der offenen Wertung antraten. Umso erstaunlicher ist es, dass sich beide nun auf drei Strecken zu den besten Drei der Oberpfalz zählen dürfen. Reichel sicherte sich sowohl über 100 Meter Freistil in 55,74 Sekunden, als auch 50 Meter Rücken in 30,56 Sekunden die Bronzemedaille. Staudinger gelang dies über 100 Meter Brust, als er nach 1:11,63 Minuten anschlug.Auch Noah und Linus Brandl heimsten mehrere Titel ein. Noah stand in seiner Paradedisziplin, Schmetterling, über 50 Meter (31,01 Sekunden), als auch 100 Meter (1:08,14 Minuten) auf dem obersten Podestplatz. Seinem Bruder gelang das gleiche Kunststück über 50 und 100 Meter Rücken. Er stieg nach 32,42 Sekunden beziehungsweise 1:12,18 Minuten als Erster seines Jahrgangs aus dem Wasser.Siegreich waren auch Jonas Gießübl und Leonie Moßner, die nahezu ausschließlich Podestplätze belegten. Die 29,61 Sekunden über 50 Meter Freistil bedeuteten für Gießübl nicht nur eine persönliche Bestleistung, sondern auch den Bezirksjahrgangstitel. In Top- Form zeigte sich auch Moßner, die über 50 Meter Freistil (30,72 Sekunden) und 100 Meter Lagen (1:19,25) die Silbermedaille abräumte.