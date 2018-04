Nach einer tollen Leistung erreichte die Rollstuhl-Mannschaft des Behinderten- und Vitalsportvereins (BVS) Weiden bei den Bezirksmeisterschaften im Hallen- Boccia einen sehr guten 4. Platz vor Weiden 1. Beide Teams qualifizieren sich damit für die Bayerischen Meisterschaften. Obwohl Mitterteich keinen Behinderten-Verein hat, stellte der Bürgermeister seine Turnhalle kostenlos zur Verfügung. Dort begrüßte Abteilungsleiter Josef Pohl mit stellvertretendem Bezirksvorsitzenden Dieter Menzel 14 Mannschaften.

Die Weidener "Rollis" gewannen im ersten Spiel gleich gegen Weiden 2 mit 13:9, schlugen dann auch noch Neutraubling 1 und Kemnath 2. Gegen das starke Team 2 aus Regensburg reichte es noch zu einem 12:12 Unentschieden. Knappe Niederlagen gegen Neumarkt 1 und die "Rollis" aus Neumarkt bedeuteten nach der Vorrunde mit 7:4 Punkten einen sehr guten 2. Platz. Die Weidener "Fußgänger" kamen nicht so gut ins Spiel. Gegen Neutraubling 2 reichte es nur zu einem 9:9, gegen Neumarkt 3 gab es dann den ersten Sieg. Keine Chance hatte die 2. Weidener "Rolli"-Mannschaft. Aber überraschend gab Weiden 1 gegen Neumarkt 2 die Punkte ab, und auch gegen Regensburg 1 reichte es mit 8:10 nicht zum Sieg. Es reichte nur zu Platz 3 in der Vorrunde. Die Damen von Weiden 2 landeten auf Platz 5, Weiden 4 wurde ohne Punkt Gruppenletzter.In der Endrunde verloren die "Rollis" nach deutlichem Abbau knapp mit 10:11. Weiden 1 holte am Ende Platz 5. Auch Weiden 2 kam noch zu zwei Siegen, die Frauen wurden Neunter. Weiden 1 spielte mit Martin Mahl, Irmingard Neubert, Karl Voit; Weiden 2 mit Frieda Kastl, Gertrude Stock, Barbara Engmann und Bernhard Balk; Weiden 3 mit Evi Voit, Hans Stock, Rudi Schultes; Weiden 4 mit Annemarie Hohlrüther, Sieglinde Kleber und Max Hohlrüther.