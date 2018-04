Das jüngste Urteil des Sportgerichts im Fußballkreis Amberg/Weiden stößt nicht nur bei Fußballern auf besonderes Interesse. Nun hat sich Bezirksvorsitzender Thomas Graml bezüglich unseres Berichts in der Dienstagsausgabe zu Wort gemeldet. "Im Gegensatz zum Sportgericht sehe ich keine Möglichkeit einer irrtümlichen Interpretation", erklärt Graml hinsichtlich des Paragrafen 34 der Spielordnung des Bayerischen Fußballverbandes.

So sei in den jährlichen Pass- und Spielrechtsschulungen, zu denen jeder Verein eingeladen werde, der Einsatz in unterschiedlichen Mannschaften ein Schwerpunkt, erklärt Graml. "Der konkrete Fall mit unterschiedlichen Anstoßzeiten und wann ein Spiel anrechenbar ist, wird sogar als Fallbeispiel erläutert." Diese Erläuterung sei auch auf der BFV-Homepage unter der Rubrik "Serviceangebote" nachlesbar. Zudem, so der Bezirksfunktionär, würden die Erläuterungen mit Fallbeispielen regelmäßig im "Bayernsport" veröffentlicht.Imhatte das Sportgericht die Kreisligapartie zwischen der SpVgg SV Weiden II und der SV Grafenwöhr mit 0:2 gewertet, da Weiden einen nicht spielberechtigten Spieler eingesetzt hatte. SpVgg-SV-Sportvorstand Philipp Kaufmann hatte daraufhin den Verband kritisiert: "Eine Spielordnung muss eindeutig sein. Wenn sie interpretierbar ist, ist sie das nicht.""Wenn ein Vereinsvertreter eine Regelung interpretiert und sich somit unsicher ist, empfehle ich immer den zuständigen BFV-Funktionär - in diesem Fall den Spielleiter - zu kontaktieren", kontert Graml. "Der wird dann sicherlich eine klärende Aussage treffen."