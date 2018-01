Es sind derzeit Biathlon-Festwochen: Erst Oberhof, dann Ruhpolding, an diesem Wochenende im Südtiroler Antholz. Derweil hat sich hierzulande der Bayerische Wald zur Nummer drei im deutschen Biathlon entwickelt - und sie wollen mehr.

Die Anstiege sind hier sehr giftig. Miriam Lange vom OK Bayerischer Wald

Florian Graf, Biathlet und Lokalmatador Zuhause ist's doch am schönsten. Naja, für Florian Graf stimmt das nicht ganz. Der Biathlet war zuletzt der Lokalmatador beim IBU-Cup am Arbersee. Aber natürlich wäre der 29-Jährige lieber eine Klasse höher, im Weltcup in Ruhpolding, unterwegs gewesen.



So konnte der Sportler aus Eppenschlag, das gut eine halbe Stunde vom Arber entfernt liegt, wenigstens seine Angehörigen unterhalten. "Da hat meine Familie mal live gesehen, was ich das ganze Jahr über so mache", sagt er schmunzelnd. Graf hat aber schon Weltcup-Erfahrung, war auch schon bei Weltmeisterschaften dabei. "Mit der Quali für Olympia wird es aber nichts", erklärt er im Bayerwald. Er hat keine Chance mehr, sich zu qualifizieren. Hinter den Etablierten Simon Schempp, Arnd Peiffer, Erik Lesser und Benedikt Doll haben derzeit Roman Rees und Johannes Kühn die Nase vorne. Im Sprintrennen im Bayerwald wurde Graf nach einem kapitalen Sturz 17.



Die Atmosphäre genoss er trotzdem: "Die Organisatoren hier machen sich immer sehr viel Arbeit", lobt er. "Und sie machen das gut." Wenn es schon mit Olympia nichts wird, dann gibt Graf nächstes Wochenende bei der EM in Ridnaun (Südtirol) sein Bestes. Dort testen auch einige Olympia-Starter ihre Form. Und einer hat sich für die EM-Rennen auch schon angekündigt - ein Biathlet namens Ole Einar Björndalen. (mr)

Aus Oberhof und Ruhpolding sind im Laufe der Jahre Biathlon-Tollhäuser geworden. "Das ist Weltcup-Zirkus", meint Herbert Unnasch mit Blick auf Zehntausende von Zuschauern, die Jahr für Jahr in die Wintersportorte am Thüringer Grenzadler und in den Chiemgau strömen. "Damit können wir uns ja überhaupt nicht vergleichen. Das ist eine andere Dimension", sagt der Leiter des OK Bayerischer Wald. Eine ganz andere Dimension. Und doch gibt es eine Gemeinsamkeit: "Neben Oberhof und Ruhpolding sind wir das einzige Stadion in Deutschland mit einer B-Lizenz."Und so war das Hohenzollern-Skistadion im Bayerischen Wald, zwischen Großem Arbersee und den Arber-Pisten gelegen, am vergangenen Wochenende wieder Schauplatz der Rennen im IBU-Cup. Bei den Wettbewerben tritt das OK Bayerischer Wald als Veranstalter auf. Natürlich geht es in der sogenannten zweiten Liga des Biathlons etwas gemächlicher zu. Nachwuchsleute versuchen, mit guten Ergebnissen in die Weltcup-Teams ihrer Länder zu kommen.Doch auch der ein oder andere bekannte Name ist immer da. Die Norwegerin Hilde Fenne etwa, die den Sprint gewann, ist Staffel-Weltmeisterin. Der Einzel-Sieger vom Arber, der Franzose Jean-Guillaume Béatrix, holte bei Olympia 2014 in Sotschi Bronze in der Verfolgung. Auch die Italienerin Karin Oberhofer versuchte im Bayerischen Wald wieder in die Spur zu kommen. Nadine Horchler, die Siegerin im Einzelrennen, kreuzt ab und an im deutschen Weltcup-Team mit Laura Dahlmeier auf. Die Sportler lieben diese Rennen im Bayerischen Wald. "Wir kriegen auch immer wieder Feedback von den Athleten, dass sie mit allem hier zufrieden sind", freut sich Miriam Lange, die beim OK für die Pressearbeit zuständig ist. Sie tun aber auch einiges, um wettbewerbsfähig zu sein. Die Veranstalter stehen in internationaler Konkurrenz. Biathlon boomt weiter und da sind selbst Rennen der zweiten Kategorie bei Ausrichtern sehr begehrt. "Wir haben in den vergangenen zwei Jahren etwa vier Millionen investiert", gibt Unnasch einen Einblick in die Zahlen. Die Wasserversorgung wurde verbessert, die Beschneiungsanlage erneuert, der Zielbereich verbreitert. Alles Sachen, die die Internationale Biathlon-Union (IBU) gerne sieht. Als Streckenchef haben sie mit Frank Ullrich, dem Ex-Cheftrainer der deutschen Biathleten und Langläufer, einen Top-Experten geholt. "Die Anstiege sind hier sehr giftig", erläutert Lange das Streckenprofil. Das kann auch Otto-Normalläufer testen, denn die Strecken sind (außer natürlich bei Rennen) für jedermann zugänglich.Teile der Infrastruktur sind auf neuestem Stand, eine Zuschauertribüne fehlt aber. "Die wird es auch nicht geben", sagt Lange, denn das Areal werde auch anderweitig genutzt. Im Sommer campen hier Nachwuchssportler. Gut 1000 Zuschauer waren zuletzt bei den Sprint-Rennen da, sie verteilen sich im Zielbereich. Bierbänke werden herangeschafft. Mitgebrachte Decken wärmen die Oberschenkel. Neben Einheimischen sind auch viele Urlauber gekommen. "Diese Veranstaltung ist auch für den Tourismus wichtig", sagt Unnasch. Nicht nur Athleten aus aller Welt füllen die Hotels. Das Publikum ist fachkundig. Der Jubel und die "Ahs" beim Schießen sind natürlich viel leiser als in Ruhpolding. Etwa 200 Helfer, einige auch aus der nahen Oberpfalz, kümmern sich um die Organisation. Es läuft wieder alles glatt. Das freut Unnasch: "Wir wollen zeigen, dass wir im Bayerischen Wald Großveranstaltungen durchführen können." Für die nächsten beiden Jahre haben sie schon die Zusage für die IBU-Cups. Das soll's aber nicht gewesen sein. "Wir wollen auch internationale Meisterschaften." 2021 oder 2022 sollen entweder die Europameisterschaft oder die Junioren-WM nach Ostbayern geholt werden. Für den Langlauf ist die Anlage schon jetzt Weltcup-tauglich. Unnasch sinniert: "Der Prolog der Tour de Ski hier. Warum nicht?" Die deutschen Biathlon-Stars um Simon Schempp werden im Winter am Arber nicht so schnell auftauchen, im Sommer sind aber alle deutschen Top-Leute da. Im Hohenzollern-Stadion wird dann ein Teil der deutschen Meisterschaften im Sommerbiathlon ausgetragen. "Da sind bis zu 7000 Zuschauer an der Strecke", berichtet Lange. Dann liegt Ruhpolding im Bayerischen Wald.Weitere Informationen im Internet: