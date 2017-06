Schnell, schneller, Leo Putzenlechner: Beim Bike Festival in Willingen sieht die Konkurrenz nur seine Hinterräder. Der Enduro-Biker aus Weiden feiert einen besonderen Erfolg.

Gute Namen am Start

An Baum geprallt

Platten auf Madeira

Platz eins hatte ich nicht im Kopf, aber das Podiums schon. Leo Putzenlechner

Es ist der erste große sportliche Titel für Leo Putzenlechner: Für Außenstehende überraschend fuhr der 24-Jährige bei den deutschen Meisterschaften in Willingen als Erster über die Ziellinie. "Ich hatte mir vorgenommen, auszutesten, was geht", berichtet das Radsport-Ass vom VC Corona Weiden. "Platz eins hatte ich nicht im Kopf, aber das Podiums schon."Dass nun sogar der Titelgewinn heraussprang, freut den Nordoberpfälzer um so mehr. "Es waren ja wirklich einige gute Namen am Start. Ich habe mich gut gefühlt. Vielleicht war es auch ein Vorteil, dass ich als Außenseiter mit einem freieren Kopf entspannt fahren konnte."Als Nobody ging Putzenlechner beim 20. Ziemer Bike Festival jedoch nicht an den Start. Unter den Mitkonkurrenten galt er, auch aufgrund seiner Ergebnisse bei der Enduro World Series, als Geheimtipp. Und der Student bestätigte diese Einschätzung auf dem 35 Kilometer langen und 1200 Höhenmeter aufweisenden Rundkurs in vollem Umfang. "Die Strecke war richtig schwierig mit anspruchsvollen Bergab-Passagen", sagt Putzenlechner. "Das Entscheidende war, aggressiv zu fahren und dabei grobe Fehler zu vermeiden."Putzenlechner blieb zwar nicht fehlerfrei, größere Patzer blieben aber aus. Ganz anders sein größter Konkurrent. Titelverteidiger Christian Textor (Bulls Gravity Team) kam in der Schlussphase von der Strecke ab, prallte an einen Baum und verlor dadurch wertvolle Zeit. Am Ende hatte Putzenlechner (10:53,61 Minuten) in der Summe der gewerteten Abfahrten um knapp eine Sekunde die Nase gegenüber Textor (10:54,68) vorn.Der Weidener musste sich in der Eliteklasse lediglich dem Neuseeländer Joseph Nation geschlagen geben und holte sich damit erstmals die deutsche Enduro- Meisterschaft. "Ich bin überglücklich über diesen Titel", jubelte er. Und der entthronte Textor gab zu: "Es sei Leo absolut gegönnt. Er hat heute das bessere Rennen gefahren." Rang drei in der deutschen Wertung ging an Andre Kleindienst (Bergamont Leatt Powered/11:11,55).Nicht ganz so optimal wie bei der "Deutschen" lief es für Putzenlechner zuletzt in der Enduro World Series. Sein Saisonziel, unter die besten 50 zu fahren, verfehlte er bei den ersten beiden Rennen. Auf Madeira lag der 24-Jährige lange Zeit im Plan, ehe ihm ein technischer Defekt in die Quere kam. "Die Geschwindigkeit hat gepasst. Aber ich hatte einen Platten und wurde bis auf Platz 87 durchgereicht", ärgert er sich. Bei der zweiten Station in Wicklow/Irland kam der Weidener nicht mit der Strecke zurecht und musste sich mit Platz 70 begnügen.Noch drei Chancen bleiben, um das große Ziel Top 50 zu erreichen. In vier Wochen will Putzenlechner in Millau/Frankreich angreifen, danach folgen noch Rennen in Whistler/Kanada und Finale Ligure/Italien.