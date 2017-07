Bekennt am Freitag, 7. Juli gemeinsam Farbe für euren Verein und macht mit - das ist das Motto des vom Bayerischen Landessport-Verbandes (BLSV) und seinen Sportfachverbänden geplanten Trikot-Tags der Sportvereine. "Motiviert die Kinder und Jugendlichen eures Sportvereins, in der Schule und in der Freizeit das Trikot eures Sportvereins zu tragen", rührt BLSV-Präsident Günther Lommer die Werbetrommel. Alle Kinder, die beim Trikot-Tag dabei sind und dem BLSV bis 16. Juli an die E-Mail-Adresse trikot-tag@blsv.de ein Foto schicken - über die Eltern oder den Verein - nehmen für den Heimatverein an einem Gewinnspiel teil. Die besten Einsendungen erhalten einen von 50 Trikotsätzen und einen Imagefilm von bildschnittTV als Sonderpreis. Weitere Info www.blsv.de/trikot-tag.