Nach der Trennung von Milan Mazanec machen die Blue Devils mit Ken Latta einen Neustart. Der neue Cheftrainer formuliert das Ziel für die Meisterrunde ganz klar: "Wir müssen nach vorne schauen und wollen noch mindestens einen Platz gutmachen.

Drei Spieler fehlen

Josef Lala im Tor

Als Achter haben sich die Blue Devils (44 Punkte) für die Meisterrunde qualifiziert. Da alle der Überzeugung waren, dass mit dieser Mannschaft mehr möglich gewesen wäre, zogen die Verantwortlichen am Donnerstag die Reißleine und beurlaubten Milan Mazanec. Nachfolger des Tschechen ist der Kanadier Ken Latta (siehe auch Seite 9 ). Das Ziel des 55-Jährigen ist es, den Tabellensiebten EV Regensburg (49) noch abzufangen.Ken Lattas Aufgabe zum Einstand könnte schwerer nicht sein. Am Freitag um 19.30 Uhr treten die Blue Devils beim Tabellenzweiten Starbulls Rosenheim (70) an. Gegen den DEL2-Absteiger gab es in der Hauptrunde mit 2:6 und 2:7 zwei klare Niederlagen. Doch das interessiert den Kanadier nur am Rande: "In dieser Phase ist jedes Spiel schwer." Auch das Heimspiel am Sonntag (18.30 Uhr) gegen den Sechsten ERC Sonthofen (54). Gegen die Allgäuer gewannen die Blue Devils in dieser Saison zwei Mal (4:2, 4:3 nach Verlängerung) und mussten zwei Niederlagen (3:7, 1:6) hinnehmen.Verzichten muss Ken Latta bei seinem Debüt auf drei Spieler. Stürmer Philipp Siller erlitt im Derby gegen die Selber Wölfe eine Gehirnerschütterung. "Vielleicht geht er am Dienstag wieder aufs Eis", sagt Vater Thomas. Auch Daniel Willaschek (fiebrige Erkältung) wird erst nächste Woche wieder beginnen. Verteidiger-Kollege Petr Heider hat am Donnerstag erstmals nach zwei Wochen wieder trainiert. Er nahm Antibiotika, ein Einsatz kommt für ihn zu früh.Bei der Aufstellung lässt der neue Chefcoach Ken Latta, der am Donnerstagabend das erste Training leitete, seinem Co-Trainer Florian Zellner zumindest am Freitag in Rosenheim freie Hand. "Man kann nicht von heute auf morgen alles ändern", sagt Latta. "Ich werde mir am Freitag ein Bild machen und am Samstag erneut mit der Mannschaft trainieren. Dann werde ich vielleicht etwas ändern." Was er von seiner Mannschaft erwartet, da hat Latta klare Vorstellungen: "Wenn wir in Scheibenbesitz kommen, müssen alle fünf offensiv spielen. Eigentlich alle sechs, denn auch der Torwart muss die Scheibe schnell spielen. Und bei Scheibenverlust sind alle sechs defensiv gefordert. Alles andere ist nicht gut!"In Rosenheim steht Josef Lala zwischen den Pfosten. In der Abwehr werden die Blue Devils nur mit fünf Verteidigern agieren, auch wenn Jugendspieler Florian Lehner mitfährt. In der Abercrombie-Reihe übernimmt Tom Pauker den Part von Siller. Im Aufgebot sind auch die beiden Stürmer aus der Jugend, Johannes Lindmeier und Kevin Kroschinski.Aufgebot Blue Devils: Lala, Wiedemann - Herbst, Noe, Hendrikson, Schusser, Schreyer, Lehner - Heinisch, Straka, Stähle, Pauker, Abercrombie, Waldowsky, Pronath, Kirchberger, Zeller, Kroschinski, Lindmeier