Nach einer Hauptrunde mit Licht und Schatten haben sich die Blue Devils mühsam für die Meisterrunde und die anschließenden Play-offs mit den Nord-Oberligisten qualifiziert. Von einem harmonierenden Team sind die Weidener offensichtlich aber weit entfernt.

Zu selten am Limit

Angemerkt von Rudolf Gebert



Die Blue Devils haben ihr Minimalziel, die Meisterrunde, erreicht - mehr nicht. Dabei wäre mit dieser Mannschaft eine bessere Platzierung als Rang acht möglich gewesen.



Die Qualität ist vorhanden, wenngleich Abgänge wie von Ales Jirik oder Patrick Schmid nicht kompensiert werden konnten und einige Neuzugänge wie zum Beispiel Peter Hendrikson, Tom Pauker oder Vitali Stähle unter ihren Möglichkeiten spielen. Routinier Josef Straka glänzt zwar als Topscorer, seine Defensivarbeit ist aber mangelhaft. Und auf der Torwart-Position fehlt eine überragende Nummer 1.



Das letzte Hauptrunden-Wochenende hat die zwei Gesichter der Mannschaft gezeigt. In Deggendorf diszipliniert und mit Einsatz, gegen Selb war davon nicht viel zu sehen. Trainer Milan Mazanec, zweifellos ein Eishockey-Fachmann, muss sich vorwerfen lassen, dass er es nicht schafft, immer 100 Prozent aus seinen Spielern herauszukitzeln. Zu selten spielte sein Team kämpferisch am Limit.



Zum Glück ist der Ligaerhalt geschafft. Die Verzahnungsrunde mit den kampfstarken Bayernligisten wäre sicher kein Selbstläufer geworden.

Im regionalen Fernsehsender OTV entlud sich nach der 5:10-Pleite im Derby gegen die Selber Wölfe bei Blue-Devils-Stürmer Marcel Waldowsky der ganze Frust: „Wir sind überglücklich, dass wir überhaupt in der Meisterrunde sind. Wir haben auch eine Riesenfreude gehabt am Freitag. Aber diese Saison ist eine Katastrophe schlechthin. Die Mannschaft ist ein Scheißdreck, unglaublich. Wir können glücklich sein, dass wir überhaupt Achter sind."Damit nicht genug. Waldowsky legte nun erst richtig los. "Jetzt müssen wir wirklich mal anfangen, Eishockey zu spielen. Die Zuschauer kommen zum Eishockey und sehen dann so eine Gülle. Mir tut’s leid für die Leute, die ins Stadion kommen. So haben wir in der Meisterrunde eigentlich gar nichts verloren. Wenn wir so weiterspielen, dann Halleluja. Wir sind einfach kein Team. Das, was wir da in der Kabine haben, ist einfach ein Scheißdreck."