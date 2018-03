Der Vergleich "David gegen Goliath" ist vielleicht etwas übertrieben, klar verteilt sind die Rollen aber schon. "Wir sind der Underdog", sagt Ken Latta, der Trainer der Blue Devils Weiden, vor dem Start in die Play-off-Serie gegen Nord-Meister Tilburg Trappers.

Der Norden ist nicht so stark wie der Süden. Mit einer Ausnahme: Tilburg! Ken Latta, Trainer der Blue Devils Weiden

Die Blue Devils lassen im Vorfeld nichts unversucht, dem hohen Favoriten Tilburg Trappers bestmöglich Paroli zu bieten. Bereits am Donnerstag um 14 Uhr machte sich der Weidener Tross auf den Weg in die Niederlande, um am Spieltag die Reisestrapazen zu vermeiden. Spiel eins der "Best-of-5"-Serie im Play-off-Achtelfinale steigt am Freitag um 20 Uhr in Tilburg, das zweite Match am Sonntag um 18.30 Uhr in der Hans-Schröpf-Arena. Die weiteren Termine: Dienstag, 13. März, um 20 Uhr in Tilburg, und falls nötig, am Freitag, 16. März, in Weiden sowie am Sonntag, 18. März, in Tilburg."Wir sind natürlich der Außenseiter, aber in den Play-offs beginnen alle bei Null. Das wissen auch die Leute in Tilburg", sagt Devils-Trainer Ken Latta, der den Gegner aus seiner Zeit in der Oberliga Nord bei den Saale Bulls Halle und den Rostock Piranhas kennt. Sein Vergleich zwischen den Staffeln Nord und Süd unterstreicht die Ausnahmestellung der Niederländer, die sich mit 28 Punkten Vorsprung die Meisterschaft gesichert haben. "Der Norden ist nicht so stark wie der Süden. Mit einer Ausnahme: Tilburg!" Die Mannschaft sei mit "vier gleichwertigen Reihen" durchgehend topbesetzt. Und Latta ist überzeugt, dass die Tilburger, auch wenn sie nicht in die DEL2 aufsteigen dürfen, motiviert in die Serie gehen werden: "Sie wollen den dritten Titel in Folge holen." 2016 gewann Tilburg die deutsche Oberliga-Meisterschaft mit 3:0-Siegen im Finale gegen den EHC Bayreuth und im Vorjahr mit 3:1-Siegen gegen Bad Tölz.Auch für Thomas Siller ist Tilburg das Maß aller Dinge in den Play-offs. "Ich habe sie letztes Jahr in Selb gesehen, die Mannschaft hat richtig gutes Zweitliga-Niveau. Im Prinzip gehört Tilburg in die DEL2." Der Vorsitzende des 1. EV Weiden verweist auch darauf, dass ein Teil der niederländischen Nationalmannschaft angehört. Die Holländer kämpfen Ende April in Tilburg bei der C-WM um den Wiederaufstieg.Auch wenn die Rollen scheinbar klar verteilt sind, sieht Latta seine Mannschaft nicht völlig chancenlos. Er verweist dabei auf die Partien gegen die "Top 3" im Süden. "Wir müssen so auftreten wie zwei Mal gegen Rosenheim, in Selb und gegen Deggendorf. Wir brauchen einen Top- Torwart und eine Top-Defensivleistung der ganzen Mannschaft", weiß Latta, denn: "Die Defensive gewinnt Meisterschaften." Personell sind mit Ausnahme des verletzten Daniel Willaschek und Philipp Siller (Prüfungen) alle Mann an Bord.Aufgebot Blue Devils: Wiedemann, Lala - Noe, Hendrikson, Schusser, Herbst, Schreyer, Heider, Lehner - Waldowsky, Abercrombie, Pauker, Heinisch, Straka, Stähle, Pronath, Kirchberger, Zellner, Siller (nur am Sonntag)