Zweitliga-Flair am Wasserwerk: Der 1. FC Nürnberg bestreitet am Samstag, 1. Juli, um 18 Uhr ein Testspiel im Stadion der SpVgg SV Weiden. Gegner ist der tschechische Erstligist Bohemians Prag. "Wir sind natürlich sehr stolz, dass der Club bei uns spielt", sagte Sportvorstand Philipp Kaufmann am Donnerstag.

Lippert auf Reha, Erras dabei

Der FCN ist auch Partnerverein der Weidener. Für Kaufmann ist das Spiel somit auch ein schönes Zeichen aus dem Frankenland: "Gut, dass der Club so etwas bei den Partnervereinen macht." Natürlich freut sich der Sportvorstand auch auf Club-Coach Michael Köllner, den Mann aus Fuchsmühl (Kreis Tirschenreuth), der hier als DFB-Jugendkoordinator oft zu Gast war. Auch durch Köllners gute Kontakte zu Rainer Fachtan, Chef des Weidener Nachwuchsleistungszentrums, sei das Spiel mitinitiiert worden.Schade nur, dass Lokalmatador Dennis Lippert nicht dabei sein wird. Der gebürtige Weidener befindet sich nach seinem Kreuzbandriss weiter in der Reha. Sicher auflaufen in seiner Oberpfälzer Heimat dürfte aber der Raigeringer Patrick Erras. Am Wasserwerk sollen am 1. Juli aber nicht nur die 90 Spielminuten im Mittelpunkt stehen. Kaufmann verspricht mehr: "Wir wollen aus dem Tag auch ein bisschen ein Event machen."Und vorher wollen die SpVgg-SV-Verantwortlichen zudem im Stadion ranklotzen. Der Rasen im Wasserwerk-Stadion ist jetzt nicht gerade als top bekannt. Kaufmann: "Wir wollen den Profis natürlich vernünftiges Geläuf bieten."