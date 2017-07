(hcz) Erfreuliche Erfolge verzeichneten Weidener Kameradschaften im Bayerischen Soldatenbund (BSB) beim Landesschießen. Die weniger erfreuliche Nachricht: Nur noch zwei Schützengruppen aus dem BSB-Kreisverband beteiligten sich. Vor zehn Jahren waren es noch fünf gewesen.

Beim Kreisvergleichsschießen Anfang April hatten sich die Schützen für den Landeswettbewerb in Traunfeld qualifiziert. Dort traten die Sportler der "Schützengruppe 2016" und des "7er und Kameradschaftsbundes" an. Die "7er" stellten mit 16 Teilnehmern eine der größten Gruppen. Während die "SG 2016" vor allem im Jugendbereich und in der Senioren-II-Klasse (frühere Alt-Veteranen) erfolgreich war, holten die "7er" gute Plätze bei den Damen-Senioren, den Seniorenklassen mit der Luftpistole (LP) und dem Luftgewehr (LG) sowie den Behinderten.Die Erfolgreichsten waren: Kreisschießwart Karlheinz Klein (Altersklasse, LP Auflage, Platz 1), Dominik Klein (Junioren, LG Auflage, Platz 1), Saskia Klein (Jungschützinnen, LG Auflage, Platz 7), Karl Heinz Klein sen. (Senioren II, LG Auflage, Platz 2) sowie Maximilian Schreyer (Schüler II, LG, Platz 1) (alle "SG 2016"). Bei der "7er-Kameradschaft" waren unter den Bestplatzierten: Renate Flauger (Damen-Senioren, LG, Platz 2), die zusammen mit Franziska Ertl (Platz 9) und Margareta Czichon (Platz 10) den 1. Platz in der Mannschaft erreichte. Weiterhin: Dagmar Schletz (Damen-Senioren, LG, Platz 6 und zusammen mit Larissa Möller und Marianne Richter als Mannschaft Platz 4), Günther Dotzler (Senioren, LG, Platz 7 in einem 26 Mann starken Feld) sowie Peter Ertl und Bernhard Czichon (Senioren I, frühere "Veteranen", LG, Plätze 7 und 16 in einem 38 Mann starken Feld).Ertl und Czichon holten sich auch die Plätze 1 und 2 im LP-Wettbewerb der Seniorenklasse und damit, zusammen mit Bernhard Kellner den 1. Platz im Mannschaftswettbewerb. In weiteren LP-Wettbewerben siegten Larissa Möller, Herwig Bauerund Renate Flauger, die zusammen mit Franziska Ertl und Margareta Czichon auch Platz 1 der LP-Damen-Mannschafts-Ausscheidung gewann.