Das Team Bayern holt beim Länderpokal im Hallen-Boccia einen zweiten Platz. Zwei Weidener Sportler haben einen entscheidenden Anteil daran.

(kzr) Elf Mannschaften aus acht Bundesländern lieferten sich in Weinheim (Baden) ein spannendes Turnier. Am Länderpokal Hallen-Boccia beteiligten sich Auswahl-Mannschaften, deren Spieler aus mindestens zwei Vereinen bestehen mussten. Für den Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband Bayern gingen die Regensburger Edmund Ullermann und Karl-Heinz Beem an den Start. Komplettiert wurde die Mannschaft durch Hans Stock und Martin Mahl vom Behinderten- und Vitalsportverein Weiden.Zehn Spiele verlangten den Teams alles ab. Besonders am Nachmittag machten die hohen Temperaturen den Spielern zu schaffen, die Konzentration ließ mächtig nach. Bayern startete mit einem 14:8-Sieg gegen den Gastgeber AC Weinheim. Auch gegen Berlin und Rheinland-Pfalz 1 verbuchte man ungefährdete Siege. Spannend wurde es gegen Thüringen, das sie knapp mit 8:7 besiegten. Mitfavorit Nordrhein-Westfalen schwächelte im fünften Durchgang und gab beim 12:12 gegen Rheinland-Pfalz einen Punkt ab.Dagegen blieb Bayern mit Siegen über Baden und überraschend klar gegen Saarland noch ohne Minuspunkt. Dann kam es zu dem vorweggenommenen Endspiel gegen NRW. In einem sehr ausgeglichenen Spiel stand es vor dem letzten Durchgang 6:5 für NRW. Letztlich konnten die Oberpfälzer durch Konzentrationsschwäche nicht nah genug an den "Jack" kommen, so dass sie eine denkbar knappe 5:7-Niederlage hinnehmen mussten.Weder NRW noch Bayern gaben sich danach eine Blöße, jedes Team holte sich noch zwei Siege. Damit stand NRW als glücklicher Sieger fest, Bayern musste sich mit dem zweiten Platz zufrieden geben. Turnierleiter war übrigens ein Altbekannter vom BVS: Teddy Östreicher, der Turnierbeauftragte des Deutschen Behindertensportverbands.