Rothenstadt/Pirk. Geschafft: Die C-Jugend der Spielgemeinschaft des VfB Rothenstadt und der SpVgg Pirk sicherte sich in Kastl bei Kemnath die Fußball-Kreismeisterschaft. Nachdem das Team nur eine Saison zuvor aufgestiegen war, gelang damit ein Durchmarsch. Vom ersten Spieltag an hatten die Schützlinge des Trainergespanns Michael Ehring und Johannes Schröpf Platz eins der Kreisliga 2 (Amberg/Weiden) belegt. Nur zwei Gegentore mussten sie in der ganzen Saison hinnehmen.

In zwei Relegationsspielen traf das Team auf die Sieger der Kreisliga 1 des Kreises Amberg/Weiden, die Spielgemeinschaft SG Kastl/Kemnath/Waldeck. In der ersten Partie erspielte man sich zu Hause mit einem 3:0-Sieg eine komfortable Ausgangsposition. Ein 2:3-Auswärtssieg machte dann den Erfolg perfekt. Verbunden damit ist auch das Aufstiegsrecht in der Bezirksoberliga. Karl Fenzl, Bezirksjugendspielleiter des Bayerischen Fußballverbands, war der erste Gratulant.